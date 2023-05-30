Дитинство та стосунки з батьками. Про що розповість другий сезон серіалу "Венздей"

Поки що зйомки ще не почалися, але продюсери проекту Netflix вже шукають атмосферні локації та готують сценарій.

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Серіал "Венздей" з Дженною Ортеґою у головній ролі став справжнім хітом Netflix. Тож зараз творці проєкту готуються до знімання другого сезону. І британський сценарист Майлз Міллар розповів, чого можна очікувати від продовження. Очікується, що новий сезон вийде наприкінці 2023 або вже 2024 року. Про це пише NME.

"Дуже рідко можна зустріти культового персонажа такого масштабу. Ми справді намагаємося більше розповісти про дитинство Венздей. Що вона слухала в дитинстві? У що грали її батьки? Що відчувала дівчинка, яка виростала в Нью-Джерсі з батьками-латиноамериканцями?" Майлз Міллар.

Сценарист згадав, як і він сам, і його партнер за сценарієм Ел Гоф були зненацька захоплені раптовою популярністю "Венздей", тим більше що вони роками намагалися продати серіал продюсерам. Вони були впевнені, що швидко знайдуть охочих зняти серіал про культового персонажа з "Сімейки Аддамс", але потім були вражені, наскільки популярним став їхній витвір.

"Ми подумали: "Ну, можливо, це буде хіт для молоді". Але потім проєкт став чимось більшим. Ми ніколи не очікували такого рівня впливу та реакції", — зізнався Майлз.

Раніше він та інші учасники проєкту розповідали, що у другому сезоні вони хочуть більше розповісти про саму Венздей Аддамс, показати її стосунки з родиною, подругою та однокласниками.

Тизер другого сезону

Поки що зйомки другого сезону не стартували, але продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для знімання.

Сама Дженна Ортеґа говорила в інтерв'ю, що хотіла б побачити на знімальному майданчику Леді Гагу. На думку актриси, ексцентрична співачка чудово вписалася б у проєкт.

Тим більше, що раніше Леді Гага вже грала роль вампіра у серіалі "Американська історія жахів". Тож тема містичних кінопроєктів їй близька. А її пісня Bloody Mary стала знову популярною після того, як під неї стали виконувати культовий танець Венздей.

Танець Венздей під Bloody Mary

Нагадаємо, серіал "Венздей" став одним із найпопулярніших проєктів Netflix і обійшов за переглядами "Дуже дивні справи". У першому сезоні вийшло вісім епізодів.

За сюжетом, дочка Мортіші та Гомеса Аддамсов вступає до школи "Невермор", де навчаються діти із надприродними здібностями, і шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів.

Кадр із серіалу Фото: Скриншот/Netflix

Дженна Ортеґа виконала головну роль, також у серіалі зіграли Кетрін Зета-Джонс, Гвендолін Крісті та Крістіна Річчі, яка грала Венздей у повнометражних фільмах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що школою Невермор став замок Кантакузіно, який знаходиться у румунському місті Буштині.