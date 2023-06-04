4 червня 2023 року: День Святої Трійці – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та займатися фізичною роботою.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква святкує День Святої Трійці (50-й день після Великодня). У народі Трійцю називають Зелені святки. За Новим завітом, цього дня, після вознесіння Ісуса на небеса, його учні зібралися в очікуванні обіцяного пришестя Святого Духа.
Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного із присутніх. Цієї миті учні Ісуса навчилися говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам.
Після цього апостол Петро став перед натовпом людей і проповідував про Христа та Його спасіння. Цього дня близько трьох тисяч людей прийняли віру в Христа та хрещення. З того часу П'ятидесятниця стала одним із основних свят християнського календаря.
Що не можна робити 4 червня:
- відмовляти у допомозі;
- сваритися;
- злословити;
- купатися у водоймах;
- займатися фізичною роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці сильна роса буде багатий урожай;
- вночі чути спів солов'я — чекайте ясної погоди;
- туманний день до хорошого врожаю грибів восени;
- увечері голосно квакають жаби до вітру.
День ангела святкують:
Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов.
Народилися цього дня:
470 рік до н. е. — грецький філософ Сократ;
1867 рік — Карл Густав Маннергейм, фінський державний діяч, маршал, президент Фінляндії (1944-1946);
1975 рік — Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка "Оскара" і трьох "Золотих глобусів".
Також у цей день:
1771 рік — датсько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Берінг відкрив Аляску;
1874 рік — відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;
1921 рік — у Франції вперше представили аромат "Шанель" ("Chanel № 5");
2014 рік — офіційно заснований 25-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь".