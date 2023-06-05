75-річна матір Ілона Маска приміряла розкішні кутюрні вбрання з розрізами та декольте

Фотосесія проходила на Санторіні, і цей острів підкорив Мей Маск.

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Матір мільярдера Ілона Маска, Мей Маск, у своєму віці – абсолютно самодостатня та успішна. Вона активно знімається для різноманітних журналів, бере участь у шоу, просуває свою книгу та продовжує практикувати як дієтологиня. Нещодавно жінка стала героїнею нового номеру грецького InStyle.

Вікова модель приміряла розкішні кутюрні вбрання від Lena Erziak та Caviar Couture, які для неї вибрав стиліст Себастьян В'єнн. Шикарні вечірні сукні, ансамблі з багатошаровими спідницями, пір'ям, цікавим драпіруванням, з дуже сміливими вирізами та декольте, відкритими плечима для зйомок на острові Санторіні привезли з Парижа, обравши найкраще з колекцій 2023 року. Знімав американку відомий фешн-фотограф Грегг Олександр, а інтерв'ювала Ада Іліопулу.

Мей поділилася у своїх соціальних мережах приголомшливим зображенням обкладинки та написала:

"Мені дуже подобається моя нова обкладинка журналу InStyle у Греції".

Санторіні, де проходила зйомка, Маск назвала "одним із найдивовижніших грецьких островів у світі", і це був "неймовірний досвід!".

Модельна кар'єра Мей триває вже понад 50 років. Вона з'являлася на обкладинках журналів, зокрема в журналі про здоров'я Time, міжнародних випусків Vogue, Sport Illustrated Swimsuit Issue та багатьох інших.

Раніше Фокус писав, що Мей Маск попросила людей не бути злими стосовно її "геніального сина".