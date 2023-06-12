Дженніфер Лопес у стильній максісукні провела час з дітьми

Джей Ло виховує дітей із колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Related video

53-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили з дітьми в Лос-Анджелесі. Знаменитість пообідала з 15-річними близнюками Максом та Емме. Про це пише Daily Mail.

Артистка, яка нещодавно купила будинок за 60 мільйонів доларів, одягла бавовняну сукню максі з геометричним принтом La DoubleJ і білі туфлі на платформі Gucci зі срібними дизайнерськими логотипами. Свій стильний ансамбль виконавиця доповнила сонцезахисними окулярами та червоною сумкою Hermes, яка відповідала кольорам решти її вбрання.

Фото: Getty Images

Вона зібрала свої світлі каштанові локони в гладкий пучок, а золоті сережки, масивні браслети та каблучка завершили образ Дженніфер.

Коли вони під'їхали до ресторану, співачка відчинила двері, щоб допомогти своїм дітям вийти з машини. Її син Макс, який дебютував у фільмі Лопес "Виходь за мене", був помічений у чорній футболці з малюнком та штанах кольору хакі. Він також носив пару кросівок Vans у чорно-білу клітку та коричневу бейсболку.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес переїхали до розкішного маєтку за 60 млн доларів.

Такте Фокус писав, що Дженніфер Лопес з дочкою помітили біля будинку колишньої дружини Бена Аффлека.