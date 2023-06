Розі Гантінгтон-Вайтлі стала новим послом Tiffany і приміряла неймовірні коштовності

Ангел Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та мати двох дітей не приховує своєї гордості з приводу цієї співпраці.

Легендарна ювелірна компанія Tiffany & Co оголосила про призначення 35-річної супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі новою глобальною посолкою бренду, а кохана Джейсона Стейтема поділилася на своїй сторінці першим відео.

Гантінгтон-Вайтлі, можливо, одна з найвідоміших осіб британського модного Олімпу, брала участь у рекламних кампаніях деяких із найулюбленіших брендів по всьому світу. Тепер вона – у команді із найпрестижнішого ювелірного дому.

У ролику вона демонструє прикраси із колекції Високого ювелірного мистецтва Tiffany & Co Blue Book 2023: Out of the Blue. Як відомо, колекція присвячена ювеліру Жану Шлюмберже та оспівує його захопленням морськими істотами. На ній – кольє з великою раковиною, посипане діамантами, сережки, браслет та каблучка.

"Для мене неймовірна честь співпрацювати з таким легендарним ювеліром з багатою історією. Я дуже пишаюся тим, що є частиною цієї спадщини та сім'ї Tiffany & Co.", — заявила модель.

