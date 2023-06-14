Модель Тейлор Хілл показала фото зі свого чарівного весілля на ранчо

Ангел Victoria's Secret вийшла заміж у своєму рідному місті в Колорадо.

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Минулими вихідними Тейлор Хілл, відома модель і "янгол" Victoria's Secret вийшла заміж за американського фінансиста Деніела Фраєра. Спочатку Тейлор показала фото своєї чарівної сукні в стилі бохо, а потім поділилася знімками з весілля на ранчо Devil's Thumb, пише Emirates Woman.

Весільну арку встановили на лузі та прикрасили лавандою, орхідеями та гліцинією. А до вівтаря наречена йшла в сукні від італійського бренду Etro і довгої вуалі на розпущеному волоссі.

Весілля Тейлор Хілл

Ще в інтерв'ю Vogue вона розповіла, що це перша весільна сукня, створена брендом спеціально для неї. Вона багато років працювала з Etro, тому знала, що вони зможуть створити сукню мрії для її особливого дня.

Тейлор працювала над ним із креативним директором Марко де Вінченцо.

Вона не надягла жодних прикрас і була без туфель. Так що все весілля виглядало, як кліп на пісню у стилі кантрі. Поміст, на якому встановили арку, застелили домотканими килимами, а гості сиділи на простих дерев'яних стільцях.

Весілля Тейлор Хілл

Тейлор розповіла, що завжди хотіла зіграти весілля у своєму рідному місті у штаті Колорадо.

"Скільки б я не подорожувала по роботі — я буквально їжджу без зупинок з 14 років — Колорадо завжди був моєю константою, моєю скелею, моїм будинком і моїм серцем", — сказала модель в інтерв'ю Vogue.

Після присяг пари гості насолодилися коктейлями та вечерею, на якій сім'я та друзі підняли тост за нареченого та наречену. Під час прийому виступала група Стіві Брок та Dream On.

Для свого першого танцю Хілл та Фрайєр обрали "Вільне падіння" Тома Петті.

"Перед церемонією я дуже нервувала і в той же час була така схвильована. Але як тільки я вийшла до проходу і вперше побачила Денні, мене накрило почуття повного спокою, ніби все інше не мало значення", — розповіла Тейлор, зазначивши, що це був ідеальний день, який вона провела з людьми, яких вона любить.

Весільна сукня Тейлор Хілл

Хілл та Фраєр уперше були помічені разом на публіці у лютому 2020 року. Пізніше модель оголосила про свої заручини з Фраєром у щирому пості в Instagram у червні 2021 року. У пост увійшли три знімки пари, зокрема один, на якому Фраєр стоїть на одному коліні на тлі мальовничого морського пейзажу.

Нагадаємо, раніше Тейлор показала, як створювалася її чарівна сукня, і розповіла, що їй у ній найбільше подобається.