Скандальний боєць UFC Конор Макгрегор вчетверте стане батьком

Конор повідомив, що він і його наречена Ді Девлін чекають на дитину.

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Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Макгрегор повідомив, що вони з нареченою Ді Девлін чекають на четверту дитину. Про це він сказав на шоу "Live with Kelly and Mark".

"У мене троє дітей, двоє хлопчиків та дівчинка. І ще одна дитина на підході", — сказав Конор. Він також нагадав, скільки років його дітям.

Конор Макгрегор на шоу

"Моєму старшому, Конору-молодшому, 6 років, моїй дочці Крої Майрід — чотири, а моєму молодшому синові Ріану тільки виповнилося 2 роки. Отже, справи йдуть добре", — пожартував Конор.

Конор Макгрегор та Ді Девлін разом з 2008 року. Вони познайомились у нічному клубі, коли Конор ще не був зіркою. Тоді він працював у сантехнічній фірмі, а іноді парі взагалі доводилося жити на допомогу та зарплатню Ді. Але вони всі пережили разом і тепер вважаються однією з найміцніших пар у спортивному світі.

Пізніше Ді Девлін розповідала, що він зумів розсмішити її на першому побаченні, чим одразу привабив.

"Він завжди готовий підняти мені настрій, а для мене це важливо", — розповіла Ді.

Конор Макгрегор з дружиною та дітьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Сам Конор казав, що Ді йому сподобалася, бо була мила. "А мені завжди подобалися милі дівчата", — розповідав зірка ММА.

У 2020 році Конор оголосив про заручини і подарував Ді каблучку з діамантом, але дата весілля поки що так і не призначена.

До того ж Конор, відомий своїм вибуховим характером, постійно потрапляє у скандальні ситуації. Днями він надто сильно вдарив людину у костюмі талісмана команди "Маямі Хіт" під час четвертої гри фіналу НБА. Але потім заявив, що це було "частиною шоу" і хоч "талісман опинився в лікарні", але зараз з ним усе гаразд.

Але були у Конора і серйозніші проблеми, він потрапляв у расистський скандал, конфліктував з ірландською мафією і навіть бився з іншими бійцями ММА поза рингом.