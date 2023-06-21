Модель plus-size Ешлі Грем схудла і ділиться знімками з відпочинку в Італії

На нових фотографіях знаменитості можна помітити, що вона помітно схудла.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем разом із чоловіком, 32-річним продюсером Джастіном Ервіном, насолоджуються відпочинком в Італії. Зірка подіумів опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію сонячних фотографій.

На знімках супермодель зафіксувала себе в приголомшливих вбраннях, насолоджуючись смачною їжею і милуючись видами, що зачаровують, зі своїм коханим у Сціллі.

Під час свого відпочинку у прибережному містечку Грем зробила багато яскравих знімків, демонструючи не лише свої пригоди, а й привабливу фігуру. В одному дзеркальному селфі красуня-брюнетка продемонструвала невимушений стильний образ у білому кардигані та парі чорних легінсів. Вона доповнила повсякденний ансамбль великими сонцезахисними окулярами та яскраво-червоною помадою. Мати трьох дітей зібрала свої темні локони в гладкий пучок, щоб показати золоті сережки.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Вона також поділилася різними знімками інших образах. Грем представила облягаючу чорну максі-сукню з блузкою на гудзиках із золотим малюнком, яка була розстебнута та зав'язана вузлом на талії. Модель plus-size одягла чорні сандалії на шпильках і залишила волосся розпущеним.

Нагадаємо, минулого тижня Ешлі Грем та Джастін Ервін відвідали захід British Vogue та LuisaViaRoma Runway Icons у Флоренції.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем показала фігуру у леопардовому бікіні.