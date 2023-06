Принцеса Анна з'явилася на Аскоті у вінтажному вбранні та кольє з перлів

Королівська принцеса приїжджає на перегони заради змагань, тож не намагається вразити екстравагантним капелюшком чи вбранням.

Єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, продемонструвала справжній вінтажний шик, коли приїхала на перегони в Аскоті. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Анна — великий фанат перегонів і верхової їзди. Вона навіть брала участь в Олімпіаді 1976 року в Монреалі та відвідувала змагання з триборства, які відбулися в Києві 1973 року.

Тож на перегонах в Аскоті вона зазвичай присутня, як глядачка і не намагається вразити грандіозним капелюшком, як це роблять деякі пані. Але суворого дрес-коду перегонів Анна дотримується, демонструючи справжній стриманий королівський шик.

Принцеса Анна на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Цього року 72-річна принцеса не взяла участі в традиційному параді карет у Ройал-Аскоті.

Але вона стала однією із зірок заходу, коли приєдналася до своєї доньки Зари Тіндалл на другий день Аскота.

Для перегонів принцеса вибрала бірюзову сукню, білий блейзер і білі рукавички, наслідуючи стиль своєї матері. Вбрання було явно не новим, і принцеса вже одягала його раніше, але це звична річ у королівській родині Великої Британії. Король Чарльз з братами і сестрою носить одяг і взуття роками.

Образ вона доповнила практичним, але чарівним капелюшком з широкими полями та зручними туфлями.

А прикраси чудово доповнювали її вбрання: три нитки перлів, красива брошка і маленькі перлинні сережки.

Принцеса Анна на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Нагадаємо, на другий день змагань прибуло безліч членів королівської сім'ї, включно з королем Чарльзом і королевою Каміллою, а також герцогом і герцогинею Единбурзькими.

Чарльз і Камілла були на перегонах і в перший, і в другий день.

Цього року організатори перегонів віддали данину поваги королеві Єлизаветі II, яка померла у вересні минулого року. Королева обожнювала перегони і виставляла коней із власної стайні.

Під час свого 70-річного правління Її покійна Величність лише раз пропустила перегони минулого року.

І королева Камілла віддала данину поваги королеві, одягнувши її прикраси. Дружина короля Чарльза вибрала особливу брошку, яку королева отримала у спадок після смерті своєї матері, Єлизавети Боуз-Лайон.

Брошка була розроблена лордом Курто-Томсоном, сином відомого шотландського винахідника, і виготовлена 1919 року в Лондоні компанією The Goldsmiths and Silversmiths Co., Ltd.