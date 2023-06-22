Скажені перегони: 6 причин, чому кішки, як очманілі, ганяють квартирою

Не варто забувати, що всередині кожної кішки, навіть найласкавішої, сидить мисливець, який рано чи пізно заявляє про себе.

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Кожен власник кішки стикався з ситуацією, коли його пухнастий улюбленець гасав будинком або квартирою з реактивною швидкістю без видимих на те причин. При цьому подібне спостерігається як вдень, так і вночі. Однак причини все ж є, і їх перерахував ресурс The Scotsman.

Накопичена енергія

Для кішок немає нічого незвичайного в тому, що вони сплять більшу частину дня, тому іноді швидкі перегони і біг будинком дають їм змогу виплеснути накопичену енергію після дня відпочинку, а також остаточно прокинутися.

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Внутрішній мисливець

Кішки — мисливці, а стрибки — це спосіб тварини задіяти свого внутрішнього мисливця. Періоди гри дають змогу кішкам відточувати свої інстинкти виживання, такі як спостереження, переслідування і напад.

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Поклик природи

Кішки — істоти сутінкові. Тому цілком природно, що вони найбільш активні на світанку і в сутінках. Саме тому о третій або четвертій годині квартира перетворюється на полігон, на якому домашній улюбленець пустує, не надто переймаючись, що може розбудити господарів або сусідів знизу.

Фото: The Guardian

Відсутність стимуляції

Деяким кішкам просто потрібно більше часу для ігор, і вони бігають по будинку, щоб стимулювати себе. Аби вивільнити енергію кішки, можна спробувати випустити тварину на вулицю на короткий час або ж просто пограти з нею. Якщо в будинку більше однієї тварини, то найчастіше кішки влаштовують парні перегони і розважають одна одну без сторонньої допомоги.

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Блохи

Однією з найбільш негативних причин, через яку кішки зриваються і безладно носяться будинком, є блохи. Кішки можуть почати різко чухатися і навіть нявкати, оскільки свербіж від укусів комах дратує їх і спричиняє дискомфорт. Тому краще перевірити пухнастика на наявність непрошених співмешканців.

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Після відвідування туалету

Деякі кішки бігають по дому після відвідування туалету. Іноді це може означати, що їм незручно, тому обов'язково потрібно перевірити, чи немає у них проблем з кишківником.

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Раніше Фокус писав, як відучити кішок дряпати меблі в будинку.