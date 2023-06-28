Короткі шорти і мікротоп: 74-річна Віра Вонг показала ідеальну фігуру в новому фотосеті

За словами Віри, зберігати молодість їй допомагають робота, алкогольні коктейлі та повноцінний міцний сон.

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Одна з найвідоміших на планеті дизайнерок весільних і вечірніх суконь Віра Вонг у свої 74 роки продовжує дивувати світ зовнішністю, на яку, здається, час абсолютно не діє. Вона спокійно знімається для журналів і шоу, позуючи в коротких шортах і топах, що ледь прикривають груди. При цьому в неї практично ідеальна шкіра, немає зморшок, волосся пашить здоров'ям, а на стегнах і животі – ні грама зайвого жиру. Чергове підтвердження того, що знаменитість, як і раніше, дасть фору молодим моделям, — її нові фотографії в Instagram.

На знімках вона позує в басейні в білому купальнику, темних окулярах і з дорогим годинником на руці. Потім Вонг постає в чорній накидці, такого ж кольору мікротопі, більше схожому на стрічку, коротких шортах Louis Vuitton, панамі Prada, а на плечі у неї сумка.

На третьому фото Віра — у напівпрозорій блискучій сукні та великих сонцезахисних окулярах.

У коментарях користувачі вкотре відзначили її бездоганний зовнішній вигляд і захопилися тим, як молодо виглядає зірка.

"Так високо!.. І гаряче!", "Справжня ікона", "Віра — зразок для наслідування, а ще вона супермодель!", "Діва", — пишуть шанувальники.

Вонг неодноразово ділилася секретом своєї молодості. За її словами, головні складові — повноцінний дев'ятигодинний сон, а ще — робота, яка дає змогу тримати розум у тонусі. Віра зізнається, що не звертає уваги на те, як старіє, і стверджує, що ключем до сяючого кольору обличчя є не зациклюватися на тому, скільки зморшок у вас може з'явитися.

В інтерв'ю People знаменитість розповіла, що своєю нестаріючою красою також зобов'язана тим, що любить алкогольні коктейлі та уникає прямих сонячних променів.

"Відомо, що я люблю випити коктейль із горілкою. У цьому немає сумнівів, я знаю. У мене горілка десь після п'ятої-шостої години вечора, близько сьомої", — пояснила вона.

Раніше Фокус писав, що Віра Вонг часто щиро здивована тому, як люди реагують на її зовнішність .