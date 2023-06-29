Збільшення губ. Косметологиня розповіла, як обрати спеціаліста, щоб уникнути ускладнень

Неприродні та занадто виразні губи відходять у минуле, в моді зараз – натуральність. Лікарка-косметологиня Вікторія Медулич розповідає про те, як правильно обрати майстра, які є протипокази до збільшення губ та як не злякатись результату.

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Процедура збільшення губ – одна із найпопулярніших та найактуальніших послуг в естетичній медицині, адже це швидко, безболісно та безпечно. Завдяки цій процедурі, яка проводиться за допомогою ін’єкцій, можна змінити форму та розмір губ. Актуальними на сьогодні є природні тенденції без надмірної й надуманої ляльковості, занадто волюмізовані губи все далі відходять у минуле. Спеціально для Фокуса лікарка-косметологиня Вікторія Медулич розповіла про те, кому не варто робити процедуру збільшення губ та як правильно обрати спеціаліста, щоб уникнути небажаних наслідків.

Сучасні тенденції

Фото: Getty Images

Протягом останніх років модні тенденції в естетичній медицині направлені на природні контури з максимальним збереженням правильних пропорцій. Це означає, що сильно накачані великі губи поступово виходять з моди. Проте, це не означає, що ви не зможете зробити пухкими та привабливими, тоненькі від природи губи, просто важливо знати міру та робити акцент на природні форми.

"Тенденція останніх років іде до натуральності та до підкреслення власної індивідуальності. Мало хто з жінок зараз прагнуть повторити форму губ якихось знаменитостей чи збільшити губи до аномальних форм. Загалом всі прагнуть підкреслити та зробити виразнішою власну форму губ" — говорить Вікторія Медулич.

Як вибрати косметолога?

Успішність процедури завжди залежить від роботи косметолога. Кваліфікований спеціаліст завжди бачить чи підійде вам та, чи інша форма губ, знає, який препарат краще застосувати, та як запобігти небажаним симптомам у разі їх виникнення.

"Першочерговий факт, на який треба звертати увагу при виборі спеціаліста з контурної пластики, — це наявність медичної освіти. А так можна обрати косметолога по рекомендації, а можна – подивившись роботи спеціаліста в соціальних мережах. Проте важливо перед процедурою обов’язково прийти на консультацію, щоб зрозуміти, наскільки людина викликає у вас бажання їй довіритись" — зазначає косметологиня.

Коли потрібна ця процедура

Фото: Freepik

Процедуру зі збільшення губ, окрім особистих забаганок, зазвичай рекомендують виконувати в наступних випадках:

Асиметрії, тонкі губи

Генетичні дефекти

Вікові зміни

Зморшки й заломи

Опущені куточки губ

Протипоказання до збільшення губ

Серед протипоказань до збільшення губ можна виокремити наступні:

Гострі вірусні захворювання (герпес)

Активний запальний процес

Захворювання крові, проблеми зі згортанням

Інфекційні захворювання

Наявність онкологічних захворювань

Вагітність та грудне вигодовування

Схильність до епілепсії

Індивідуальна чутливість

"З великою обережністю слід бути людям, які хочуть колоти губи, маючи при цьому захворювання сполучної тканини, цукровий діабет або порушення згортання крові. В таких випадках я також не раджу робити ін’єкції" — радить Вікторія Медулич.

Які можуть бути побічні реакції?

Філери для губ на основі гіалуронової кислоти безпечні, адже гіалуронова кислота не накопичується в організмі, а розпадається природно протягом року. Тобто якщо ви збільшили шуби якісним сертифікованим препаратом, протягом 8-12 місяців (залежить від густини) він природно утилізується з організму.

Побічні ефекти та тимчасові ускладнення можуть бути, як і після будь-яких інших ін’єкційних процедур у вигляді гематом, набряків, тимчасової асиметрії,

"Зазвичай препарати є високо очищеними, тому та на них не спостерігається алергічних реакцій. В склад препаратів для ін’єкцій часто входить лідокаїн (0.3%), який також є високоочищеним. Головне розуміти, якими препаратами працює спеціаліст. Якщо вони сертифіковані, офіційні, відомі, тоді й процедура буде безпечною" — говорить Вікторія.

Одним із побічних ефектів можуть бути, так звані, "гіалуронові вусики", які з’являються над верхньою губою через те, що тоненькі губи не здатні вмістити велику кількість гелю, або через кваліфікацію спеціаліста, який підібрав некоректний препарат або ввів його неправильно.

В такому випадку нижня третина обличчя нагадує качиний профіль, що не може бути спокусливим і привабливим. Це є додатковим доказом того, що ваш спеціаліст повинен мати неабиякий художній смак.

"Часто приходять дівчата, які мають дуже тонкі губи, як ниточки й одразу їх виправити та зробити пухкими неможливо. Все залежить від пропорцій обличчя, наскільки це буде гармонійно, і наскільки буде пасувати певний об’єм губ до конкретної форми обличчя. Все дуже індивідуально" — зазначає косметологиня.

Рекомендації від косметологині

Не бійтесь, що губи будуть надто великими

"Існує страх, що 1 мл препарату – це дуже багато. Це не так. Насправді це дуже невелика кількість і в цьому випадку важко "переборщити" та зробити губи якихось неймовірних розмірів" — зауважує косметологиня.

Не наносьте декоративну косметику одразу після процедури

"У після ін'єкційний період не можна наносити декоративно косметику на губи хоча б протягом доби після процедури" — радить Вікторія.

Посттравматичний набряк – це норма.

"Будьте готові до того, що губи після ін’єкції будуть мати посттравматичний набряк та, можливо, синці" — попереджає Вікторія Медулич.

Нагадаємо, у спекотні сонячні дні наша шкіра вимагає особливого догляду.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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