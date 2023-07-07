Знаменитості на офіційному відкритті фестивалю "Лінія іспанського кіно" (фото)

Подія відкрилася комедією "Найкращий бос". Серед перших глядачів: Олександр Лещенко, Ліна Верес, Софія Єгорова, В'ячеслав Соломко, Влад Нікітюк та Анна Гуляєва.

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У четвер, 6 липня, у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулося урочисте відкриття фестивалю "Лінія іспанського кіно". Подію проводять Посольство Іспанії в Україні та Іспанська агенція з міжнародного співробітництва з розвитку в рамках головування Іспанії в Європейському Союзі в другому семестрі 2023 року. Захід організовано у співпраці з кінокомпанією "Артхаус Трафік". Журналіст Фокуса побував на події.

Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні

На перший фестивальний огляд завітали хореографи Олександр Лещенко та Ліна Верес, актори Влад Нікітюк та Анна Гуляєва, співачка Софія Єгорова, ведучий телеканалу "Київ" В'ячеслав Соломко, піарниця Тетяна Карікова. Представили фільм-відкриття Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та генеральний директор кінокомпанії Артхаус Трафік Денис Іванов.

Актриса Анна Гуляєва та актор Влад Нікітюк

Фестиваль відкрився стрічкою "Найкращий бос" — Найкращою європейською комедією 2022 року за версією Європейської кіноакадемії та володаркою шести нагород від Національної кінопремії Іспанії "Гоя". Картина режисера "Ескобара" Фернандо Леона де Араноа і продюсерів серіалів "Новий тато" і "Молодий тато" розповідає про харизматичного провінційного бізнесмена.

Пан Нгуєн Хонг Тхакх, Надзвичайний і Повноважний Посол Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні

Напередодні присудження престижної нагороди за досконале ведення бізнесу він намагається тримати марку турботливого керівника, який невпинно працює задля добробуту співробітників. Головну роль грає оскароносний Хав'єр Бардем. Повторний показ у рамках фестивалю відбудеться в понеділок, 10 липня. Паралельно фестивалю картина вийшла в український прокат.

В'ячеслав Соломка ведучий Фото: Настя Теликова

Хореографи Ліна Верес та Олександр Лещенко

Співачка Софія Єгорова

Тетяна Карікова

Раніше Фокус писав про Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.