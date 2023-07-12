Зої Салдана в твідовій сукні зі шкіряними вставками прийшла на показ свого серіалу

Перед камерами фотографів акторка продемонструвала своє фірмове почуття стилю.

Related video

Акторка Зої Салдана, зірка фільмів "Аватар" і "Вартові галактики", з'явилася в модному ансамблі на спеціальному показі свого нового шпигунського трилера "Special Ops: Lioness", що відбувся в лондонській галереї Tate Britain. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

45-річна американська акторка мала, як завжди, стильний вигляд у твідовій сукні без бретелей зі шкіряними вставками і розрізом по центру спідниці. Зої була в чорних гостроносих туфлях на високих підборах, і доповнила своє вбрання безліччю срібних каблучок. Зірка екрану продемонструвала свою природну красу, нафарбувавши тільки вії тушшю і нанісши тіні для повік.

Зої Салдана Фото: Getty Images

Разом із Зої на показі була присутня її колега по фільму 56-річна австралійська актриса Ніколь Кідман, яка мала не менш стильний вигляд. Знаменитості разом позували для фотографій.

Ніколь Кідман і Зої Салдана Фото: Getty Images

Серіал "Спецназ: Левиця" розповість про реально існуючий жіночий підрозділ ЦРУ "Левиця". Його учасниці впроваджуються в терористичну організацію і намагаються зруйнувати її зсередини. Режисери проєкту — Пол Кемерон і Ентоні Бірн, а сценарій написали Тейлор Шерідан і Джилл Вагнер. Світова прем'єра серіалу запланована на 23 липня 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Зої Салдана одягла на вечірку Vanity Fair топ із чистого золота.