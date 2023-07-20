54-річна Сальма Гаєк розкрила секрет своєї молодості

За словами Сальми, якщо вона перериває медитації, її обличчя "опускається".

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Мексикано-американська акторка тв дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, Сальма Гаєк запевняє, що ніколи не робила уколи ботоксу, а своєю красою та молодістю шкіри завдячує виключно медитаціям, пише Hola з посиланням на подкаст Келлі Ріп Let's Talk Off Camera.

"Через багато речей у моєму тілі та проблеми зі здоров'ям я якимось чином розробила цю дивну медитацію, яку я продовжую розвивати. Я можу займатися цим годинами, бо не відчуваю часу, і це так весело. Іноді, коли я це роблю, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій. Знову ж таки, ти маєш вигляд 20-річної", — пояснила зірка.

Сальма додала, що якщо перериває медитації, то "обличчя починає опускатися, і все починає опускатися".

Крім того, вона зізналася, що вміє відчувати енергію всередині себе:

"Вона рухається, і вона танцює всередині тебе, викликаючи різні почуття й відчуття".

Щодо реакції чоловіка, то він не вірить у її медитації, проте коли в неї пригнічений настрій чи погане самопочуття, завжди запитує, чи займалася вона йогою.

Це не всі секрети економної Сальми. Наприклад, в ефірі програми "Доброго ранку, Америко" вона розповіла, що використовує туш, щоб приховати своє сиве волосся.

"Тому що мені ліньки фарбувати волосся, тому я ходжу так, а потім ось так", — пояснила вона, показуючи, як наносить туш на волосся.

Раніше Фокус писав, що зірка показала себе без макіяжу та зі зморшками.