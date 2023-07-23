23 липня 2023 року: Антонія Печерського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна стригти волосся та злословити.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Антонія Печерського. Антоній з юності цікавився релігією. Колись поїхав до Палестини, щоб подивитися, де народився Ісус Христос, а також на гору Афон. Там прийняв постриг і прожив кілька років, але пізніше ігумен Афонський отримав від Бога знак відпустити Антонія додому, щоб той ніс християнство рідною землею. У Києві Антоній заснував Києво-Печерську Лавру. За свої діяння він отримав дар зцілення.
Що не можна робити 23 липня:
- стригти волосся;
- лаятися, злословити, сваритися;
- носити старий або брудний одяг.
Народні прикмети та повір'я:
- іде дощ — вдалий час для риболовлі;
- нічна гроза — до хорошої погоди;
- веселка — до вітряної погоди;
- не видно метеликів — буде дощ.
День ангела святкують:
Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.
Народилися в цей день:
1989 рік — Деніел Редкліфф, британський актор театру та кіно, виконавець ролі Гаррі Поттера.
Також цього дня:
971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;
1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;
1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.