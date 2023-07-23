23 липня 2023 року: Антонія Печерського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна стригти волосся та злословити.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Антонія Печерського. Антоній з юності цікавився релігією. Колись поїхав до Палестини, щоб подивитися, де народився Ісус Христос, а також на гору Афон. Там прийняв постриг і прожив кілька років, але пізніше ігумен Афонський отримав від Бога знак відпустити Антонія додому, щоб той ніс християнство рідною землею. У Києві Антоній заснував Києво-Печерську Лавру. За свої діяння він отримав дар зцілення.

Що не можна робити 23 липня:

стригти волосся;

лаятися, злословити, сваритися;

носити старий або брудний одяг.

Народні прикмети та повір'я:

іде дощ — вдалий час для риболовлі;

нічна гроза — до хорошої погоди;

веселка — до вітряної погоди;

не видно метеликів — буде дощ.

День ангела святкують:

Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.

Народилися в цей день:

1989 рік — Деніел Редкліфф, британський актор театру та кіно, виконавець ролі Гаррі Поттера.

Також цього дня:

971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.