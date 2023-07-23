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Стиль життя

Ретроградна Венера 23 липня 2023 року: що можна і не можна робити

Фото: Getty Images

Сьогодні планета кохання і краси Венера стає ретроградною на найближчі півтора місяця.

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Венера (або планета малого щастя) — це планета любові, задоволення, краси та подарунків. Ретроградний рух Венери свідчить про деякі затримки та повільне просування в цих сферах.

Що можна робити в період Ретроградної Венери?

  • перебрати гардероб;
  • створювати затишок у домі;
  • повернути у своє життя корисні звички, які ви закинули;
  • віддавати особисті речі на благодійність;
  • вести особистий фінансовий облік;
  • відновити обговорення планів у парі.

Що не можна робити в період Ретроградної Венери?

  • одружуватися (йдеться саме про офіційний розпис, грати весілля можна);
  • ухвалювати серйозні рішення у стосунках;
  • робити косметичні процедури;
  • планувати романтичні подорожі;
  • кардинально змінювати зовнішність і стиль;
  • нехтувати своїми службовими обов'язками.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl