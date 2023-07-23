Ретроградна Венера 23 липня 2023 року: що можна і не можна робити

Сьогодні планета кохання і краси Венера стає ретроградною на найближчі півтора місяця.

Related video

Венера (або планета малого щастя) — це планета любові, задоволення, краси та подарунків. Ретроградний рух Венери свідчить про деякі затримки та повільне просування в цих сферах.

Що можна робити в період Ретроградної Венери?

перебрати гардероб;

створювати затишок у домі;

повернути у своє життя корисні звички, які ви закинули;

віддавати особисті речі на благодійність;

вести особистий фінансовий облік;

відновити обговорення планів у парі.

Що не можна робити в період Ретроградної Венери?

одружуватися (йдеться саме про офіційний розпис, грати весілля можна);

ухвалювати серйозні рішення у стосунках;

робити косметичні процедури;

планувати романтичні подорожі;

кардинально змінювати зовнішність і стиль;

нехтувати своїми службовими обов'язками.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl