Дочка Арнольда Шварценеггера показала фігуру в спідній білизні (фото)

Кетрін Шварценеггер поділилася у своїй соцмережі дуже рідкісним кадром.

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33-річна американська письменниця і дочка голлівудської суперзірки Арнольда Шварценеггера, Кетрін, опублікувала рідкісне фото. На знімку, який дівчина розмістила у своєму Instagram-акаунті, вона позує в спідній білизні.

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У кадрі вона продемонструвала фігуру в чорному бюстгальтері без кісточок і трусах з високою талією. Її волосся було недбало зібране в пучок і на дзеркальному селфі вона постала без макіяжу. Шварценеггер злегка посміхнулася, коли підняла свій телефон у чохлі з квітковим принтом.

На фото видно, що вона перебувала у ванній з мармуровою стійкою, чорною сантехнікою і бежевими стінами.

Дівчина — старша дочка Арнольда Шварценеггера і його колишньої дружини Марії Шрайвер. У неї є молодша сестра Христина і два молодших брати, Патрік і Крістофер, а також єдинокровний брат по батькові Джозеф Баена.

Влітку 2019 року вона вийшла заміж за зірку "Вартових Галактики" Кріса Пратта, а вже в серпні 2020-го народила йому доньку. У грудні 2021 року пара оголосила, що чекає на другу дитину, а вже 21 травня 2023-го на світ з'явилася Елоїза Крістіна Шварценеггер Пратт.