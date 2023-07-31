Завидний холостяк, йог і гончар: що відомо про Семюеля Чатто, племінника королеви Єлизвети

Семюел – старший син леді Сари Чатто та онук принцеси Маргарет.

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Колись принци Вільям і Гаррі вважалися найзавиднішими парубками у світі. Але вони пов'язали себе тенетами шлюбу і тепер у королівській родині Великобританії виросло нове покоління серцеїдів. Одним із найзавидніших парубків вважається Семюел Чатто. Хто він такий, пише Daily Mail.

Сем Чатто — кваліфікований інструктор з йоги та кераміст. Також він старший син леді Сари Чатто, дочки принцеси Маргарет. І онуковий племінник покійної королеви Єлизавети.

У черзі на престол він лише 29-й, до того ж не є працюючим членом королівської сім'ї. Тож Семюелу надано повну свободу дій.

27-річний Семюел Девід Бенедикт Чатто, відоміший як Сем, народився 28 липня 1996 року в лікарні Портленда в Лондоні. Його батьки – улюблена племінниця королеви Єлизавети, леді Сара Чатто, та її чоловік, художник та актор Деніел Чатто.

Він виріс у Кенсінгтоні, Лондон, і був відправлений до Ітонського коледжу, коли йому було 11 років — як і багато інших членів королівської родини, включаючи його брата Артура та принців Вільяма та Гаррі.

Семюел та Артур Чатто в Ітоні

Потім 27-річний хлопець продовжив вивчати історію мистецтв в Единбурзькому університеті та закінчив його у 2018 році.

Як онук принцеси Маргарет, Сем посідає 29-е місце у черзі на британський престол.

Після отримання ступеня Сем пройшов шеститижневе навчання у North Shore Pottery у Шотландії і тепер робить кар'єру гончаря.

2019 року він відкрив власну студію кераміки.

Семюел Чатто

"Я працюю з глиною, щоб створити функціональну і скульптурну кераміку, обпалену на дровах, в моєму будинку та студії в Західному Сассексі. Я провів більшу частину свого дитинства, створюючи уявні пейзажі та скульптурні моделі, що, природно, призвело мене до глини в більш пізні роки у школі", — розповідав юнак в інтерв'ю чотири роки тому.

Він працював на ринку творів мистецтва, але це його не надихало, тому він почав працювати руками.

Також Сем – вчитель йоги. Він пройшов 200 годин навчання та провів багато часу в Індії, щоб здобути кваліфікацію. На це його надихнула тодішня дівчина Софі Пайп.

Семюел Чатто в Йорданії

З Софі вони розлучилися, що любов до йоги залишилася.

А тепер Семюель зустрічається з Елеонорою Ексерджян, випускницею Единбурзького університету та доньки професора мистецтв.

Вона сама художниця і співпрацювала із Семом, перш ніж вони почали зустрічатися.

Протягом багатьох років Сем розповідає про своє життя в соцмережах та постить фото з подорожей світом у Instagram.

У той час як старші та найпомітніші члени королівської сім'ї часто мають лише офіційні сторінки в соціальних мережах, Сему дозволено мати свою особисту сторінку через його нижче становище в ієрархії престолонаслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ще одну молоду людину з королівської родини. Джеймс Олександр Філіп Тео Маунтбеттен-Віндзор народився у графстві Суррей 17 грудня 2007 року. Його батько – принц Едвард, молодший брат короля Чарльза. Мати — Софі Уесекська, нинішня герцогиня Единбурзька.