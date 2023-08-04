Дизайнер, який одягав королеву Каміллу і Беллу Хадід, заборгував кредиторам майже мільйон доларів
Жюльєн Макдональд став справжнім королем моди у Великій Британії, але заборгував кредиторам сотні тисяч фунтів стерлінгів.
Відомий валлійський дизайнер Жюльєн Макдональд, чиї сукні носили королева Камілла, Белла Хадід, Наомі Кемпбелл та інші знаменитості, опинився в боргах. Він заборгував кредиторам 700 тисяч фунтів стерлінгів (майже мільйон доларів). Про це пише Daily Mail
Протягом багатьох років валлійський дизайнер, який також з'являвся в "Танцях з зірками", одягав голлівудських зірок і моделей, від Белли Хадід до Кетрін Зета-Джонс, від Наомі Кемпбелл до Гайді Клум.
Саме він "заманив" королеву Каміллу на її перший показ мод.
Проте, Julien Macdonald Ltd було ліквідовано минулого місяця, і тепер журналісти зазначають, що Жюльєн, якого колись назвали "британським модельєром року", не може розплатитися з кредиторами. Їм він винен 524 тисячі фунтів стерлінгів, а співробітникам заборгував — 162 000 фунтів стерлінгів.
Один кредитор, який допоміг підготувати його показ на Тижні моди в Лондоні в партнерстві з однією з його найбагатших клієнток, мексиканською світською левицею Габріелою Гонсалес, сказав: "Я ніколи раніше не працював на Жюльєна Макдональда і ніколи не буду працювати на нього знову".
Інші звинуватили фірму в "огидній поведінці", тоді як інший інсайдер моди сказав, що містер Макдональд "приречений на пекло".
Один кредитор, якому заборгували понад 1000 фунтів стерлінгів, стверджує, що в модній студії Macdonald's панувала "токсична атмосфера".
Жінка розповіла, що вона хотіла піти, відчувши недобре, але її попросили залишитися, про що вона незабаром пошкодувала.
"Макдональд просто оглянув мене з ніг до голови і сказав стилісту: "Хто вона? Звідки ви її взяли? Це було огидно", — розповіла жінка.
Інший працівник звинуватив дизайнера в тому, що він давав нездійсненні завдання. Так, один із кравців мав пошити сорочку для замовника за п'ять годин.
"У хлопця мало не стався серцевий напад", — резюмував він.
Всесвітньо відомий дизайнер народився в Мертір-Тідвілі, Уельс. Його мати навчила його в'язати, тоді як його батько працював на фабриці пральних машин.
Потім він навчався в Брайтонському університеті і отримав ступінь магістра в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні.
Саме під час свого випускного показу він привернув увагу Карла Лагерфельда і його призначили керівником відділу трикотажу в Chanel.
Потім 1997 року Макдональд запустив власний лейбл, де його репутація провідного британського модельєра продовжувала зростати.
За ці роки він одягнув безліч знаменитостей — від Бейонсе до Кім Кардаш'ян, від Ріанни до Кеті Перрі.
Нагадаємо, раніше дизайнери, які створили весільну сукню Діани, зізналися, що були "в жаху", коли побачили її на церемонії.