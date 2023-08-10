Названо причину, чому Меган Маркл не поїхала до Японії з принцом Гаррі

Герцогиня Сассекська залишилася в Каліфорнії.

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38-річний принц Гаррі зараз перебуває в Японії, де виступив на саміті з питань спорту та благодійності, а також візьме участь у матчі зі збору коштів для своєї благодійної організації Sentebale. У цю поїздку він вирушив без дружини. Про це пише Hello.

Герцогиня Сассекська залишилася в Монтесіто, штат Каліфорнія, з дітьми пари — чотирирічним принцом Арчі та дворічною принцесою Лілібет. Цілком імовірно, що Меган не приєдналася до чоловіка в його подорожі через складнощі далеких перельотів із двома маленькими дітьми.

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Крім того, Арчі також відвідує дошкільний заклад, а Гаррі і Меган, можливо, намагаються не порушувати розпорядок дня своїх дітей. Герцог і герцогиня також виховують Арчі і Лілібет як приватних осіб, тому вони, ймовірно, будуть обмежувати поїздки на далекі відстані зі своїми дітьми, поки вони не стануть набагато старшими.

Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, Гаррі та Меган привезли своїх малюків до Великої Британії на святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II в червні 2022 року. Арчі та Лілібет не з'являлися на публіці, але Сассекси відвідали службу на честь Дня подяки в соборі Святого Павла і Trooping the Colour. Захід "Вечірка в палаці" збігся з першим днем народження Лілібет, тому Гаррі і Меган влаштували доньці чаювання в їхньому колишньому будинку у Віндзорі, Frogmore Cottage.

Раніше Фокус писав, як Меган Маркл відзначила свій день народження.