14 серпня 2023 року: Медовий спас — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і займатися роботою по дому та городу.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква відзначає Медовий Спас (Перший Спас). Також цей день називають Маковея — на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за віру в Христа. З цього дня починається Успенський піст, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці, 27 серпня.
І Спас, і Маковея — народна назва церковного свята Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього.
Що не можна робити 14 серпня:
- їсти продукти тваринного походження;
- сваритися;
- займатися роботою по дому та городу.
Народні прикмети та повір'я:
- ще є цвіт кульбаб — осінь буде теплою;
- троянда не цвіте — скоро похолодає;
- погода показує, якою вона буде 28 серпня;
- вітряно — зима буде сніжною та холодною.
День ангела святкують:
Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія.
Народилися в цей день:
1981 рік — Наталія Карпа, співачка, заслужена артистка України;
1983 рік — Міла Куніс, американська кіноактриса.
Також цього дня:
1385 рік — укладають Кревську унію — угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, що передбачала об'єднання цих країн у єдину державу;
1457 рік — надрукували першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома;
1936 рік — на Олімпійських іграх у Берліні вперше проходять змагання з баскетболу.