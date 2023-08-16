Кім Кардаш'ян з величезним павуком на животі з'явилася на постері "Американської історії жахів"

Кім Кардаш'ян постала перед глядачами у зловісному образі.

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42-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен і королева Instgram Кім Кардаш'ян тепер додала до скарбнички своїх досягнень і зйомки в серіалі. На сторінках серіалу "Американська історія жахів" з 'явився постер з Кім, яка зіграла персонажа на ім'я Шивон Волш у 12 сезоні під назвою "Delicate", а компанію на знімальному майданчику їй склали Емма Робертс і Кара Делевінь. До касту також приєдналися зірка "Спадкоємців" Аннабель Декстер-Джонс і дебютанка Мікаела Хае Родрігес.

На малюнку Кардаш'ян нагадує лиходійку з фільму про супергероїв у довгій платиновій перуці, з драматичним моторошним макіяжем і страхітливими контактними лінзами. На ній — світло-блакитний спортивний бюстгальтер кольору металік, а шкіра мерехтить сріблястим сяйвом. Найстрашнішим у кадрі є навіть не погляд Кім, а гігантський павук "чорна вдова" на її животі. Його довгі й тонкі ноги обвивають її тіло.

Фото: American Horror Story

Під час зйомок Кім Кардаш'ян зіткнулася з критикою з боку тих, хто підтримує страйк сценаристів і акторів, похвалившись процесом створення серіалу.

"Схоже, Кім Кардаш'ян не є другом робітничого руху", — заявив один із учасників страйку WGA Ті Купер.

"АІЖ: Delicate" — екранізація роману жахів "Ніжний стан" Даніель Валентайн. Він розповідає історію акторки Анни Олкотт (Емма Робертс), яка мріє стати матір'ю. Вона пройшла кілька процедур ЕКЗ і починає ставати параноїком через те, що таємничі сили заважають їй завагітніти, але ніхто, включно з її чоловіком, не вірить їй. Зрештою вона вагітніє, але в неї трапляється викидень. Однак, незважаючи на те, що їй сказали лікарі, Анна все ще відчуває, як всередині неї росте дитина, а її тіло має ознаки вагітності.

Кара Делевінь у ролі Айворі Емма Робертс в образі Анни Олкот Фото: American Horror Story

"По суті, це роман жахів про вагітність, який досліджує не тільки справжню фізичну жахливість вагітності, а й медичний газлайтінг, який відчувають навіть сучасні, дуже привілейовані жінки під час вагітності, та симптоми, яких, як мені здається, ми як культура досі не відчуваємо", — розповіла авторка в бесіді з Entertainment Weekly. Валентайн додала, що під час написання книги її більше надихав "Чужий", ніж "Дитина Розмарі".

Своєю чергою літературні критики зазначають, що Delicate Condition — це "феміністське оновлення "Дитини Розмарі", якого ми всі потребували".

Адаптація сценарію — робота Геллі Фейффер, а створенням серіалу традиційно займався Раян Мерфі. Вихід нового сезону заплановано на 20 вересня цього року на стримінговому сервісі Hulu.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян готова припинити зніматися в реаліті-шоу заради роботи юристом.