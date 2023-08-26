Таллула Вілліс ділиться знімками до і після одужання від РХП (фото)

Протягом багатьох років акторка відкрито розповідала про свою боротьбу з анорексією і дисморфією тіла.

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Дочка голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, 29-річна Таллула Вілліс, поділилася у своєму Instagram-акаунті фото свого тіла до і після лікування від розладу харчової поведінки.

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"Я люблю її. І я люблю її і бачу, якою сміливою вона була. Я тримаюся курсу, мої bbs", — підписала вона публікацію, додавши хештеги "edrecovery" і "iloveme".

У каруселі фото акторка опублікувала архівний знімок, демонструючи свою худу статуру в укороченому светрі та спідній білизні. Далі вона опублікувала скріншот листування, в якому відправила в груповий чат своє нове фото.

Таллула Вілліс

"Подивіться на моє здорове тіло!!!!" — написала вона повідомлення, на що її старша сестра Румер Вілліс відповіла: "Ти прекрасна".

Шанувальники в коментарях до посту Таллули написали безліч приємних слів, подякувавши їй за старанну роботу з подолання розладу харчової поведінки.

Таллула Вілліс

Упродовж багатьох років молодша дочка голівудських акторів відкрито розповідала про свою боротьбу з анорексією і дисморфією тіла. У 2014 році вона зізналася, що схудла до 43 кілограмів під впливом таблоїдів.

"Мені поставили діагноз "дисморфія тіла", коли я читала ці дурні таблоїди, коли мені було близько 13 років. Я почувалася потворною, як завжди, — розповіла вона тоді. — Я вірила незнайомцям більше, ніж людям, які мене любили".

Раніше Фокус писав, що Таллула Вілліс розповіла про ранні ознаки деменції у батька, які вона пропустила через власні проблеми зі здоров'ям.