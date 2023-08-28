Дієтологи розповіли, в який час потрібно вечеряти, щоб швидко схуднути

Якщо ви прагнете схуднути, постарайтеся вечеряти раніше, принаймні за 2-3 години до того, як ви плануєте лягти спати.

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Якщо ви намагаєтеся схуднути, можливо, ви задумалися над тим, що і в який час краще їсти. Ви напевно знаєте, що потрібно обов'язково снідати, не пропускати обід і вечерю. Але чи знали ви, що саме час вечері може сильно вплинути на зниження ваги? Дієтологиня Махіма Ранівал розповіла, в який час найкраще вечеряти для оптимальної втрати ваги. Про це пише OnlyMyHealth.

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Час вечері та втрата ваги

Фото: Freepik

"Важливий не тільки час, а й проміжок між вечерею і моментом сну", — каже Ранівал. Вона зазначила, що якщо ви їсте занадто пізно перед сном, це може порушити природні ритми вашого організму й погіршити якість сну, що ускладнить втрату ваги.

Дослідження 2021 року, опубліковане в Британському журналі харчування, засвідчило, що люди, які вечеряли раніше, зрештою втрачали більше ваги порівняно з тими, хто дотримувався того самого плану харчування, але вечеряв пізніше. Дослідники припустили, що це може бути пов'язано з тим, що пізнє вживання їжі вплине на гени, пов'язані з внутрішнім годинником організму, через що людям, які їдять пізно, стає складніше схуднути.

Пізня вечеря, особливо перед сном, може негативно позначитися на зниженні ваги. Пізній прийом їжі часто асоціюється з безглуздими перекусами і вибором нездорової їжі. Крім того, метаболізм вашого організму природним чином сповільнюється ввечері, коли він готується до відпочинку, тому вживання важкої їжі в цей час може призвести до відкладення зайвих калорій у вигляді жиру замість їх ефективного використання.

Коли вечеряти?

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"В ідеалі вам слід намагатися вечеряти щонайменше за 2-3 години до сну. Це дасть вашому організму достатньо часу для перетравлення їжі та допоможе вам не лягати спати з повним шлунком", — порадила експертка.

На думку Ранівал, рання вечеря, приблизно з 18:00 до 19:00, пов'язана з різними потенційними перевагами для зниження ваги. "Одна з ключових причин полягає в тому, що це дає змогу вашому організму спалювати калорії, що споживаються під час вечері, за допомогою вечірніх занять та основного обміну речовин", — додала вона.

"Рання вечеря допомагає регулювати рівень цукру в крові, запобігаючи нічному потягу до нездорових перекусів. Коли ви їсте рано, ви також даєте своєму організму достатньо часу для переробки їжі та ефективного засвоєння поживних речовин", — зазначає Ранівал.

Що важливо знати

Фото: Freepik

"Ідеальний час вечері може варіюватися. Такі фактори, як розпорядок дня, режим тренувань та особисті вподобання, відіграють роль у визначенні найкращого часу для вечері", — сказав Ранівал. Головне — знайти баланс між тим, щоб дати організму достатньо часу для перетравлення їжі та не відчувати надмірного голоду перед сном.

Важливу роль у боротьбі із зайвою вагою відіграє не тільки час вечері, а й її зміст. Ви можете вибрати добре збалансовану їжу, яка включає нежирний білок (наприклад, курячі грудки, йогурт і сир), багаті на клітковину овочі (наприклад, броколі), цільнозернові продукти (наприклад, кіноа) та корисні жири (лосось і яйця). Ба більше, вам слід уникати важкої, жирної та надмірно обробленої їжі, оскільки вона не тільки порушує травлення, а й перешкоджає схудненню.

Якщо ви прагнете схуднути, ідеальний час для вечері — близько 18:00-19:00. Цей часовий інтервал забезпечує ефективне травлення, кращу якість сну і використання калорій, спожитих під час вечері. Пам'ятайте, що послідовність є ключовим моментом. Встановлення регулярного графіка вечері може допомогти регулювати внутрішній годинник вашого організму і стати помічником у зниженні ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця