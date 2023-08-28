Сем Асгарі вже вирішив, чим займеться після розлучення з Брітні Спірс

Зараз Асгарі чекає, поки закінчиться страйк у Голлівуді.

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Фітнес-модель з Ірану Сем Асгарі, більше відомий як чоловік американської поп-співачки Брітні Спірс, який подав на розлучення 16 серпня після 14 місяців шлюбу і шести років життя під одним дахом, уже знає, чим займеться, коли всі процедури зі зміною сімейного статусу будуть вирішені. Як пише TMZ з посиланням на свої поінформовані джерела, він зосереджений на тому, щоб почати акторську кар'єру.

29-річний чоловік не планує повертатися на роботу в спортзал Royal Personal Training, де був тренером. Як член SAG-AFTRA (об'єднана профспілка Гільдії кіноакторів США (SAG) і Американської федерації акторів телебачення і радіо (AFTRA)) він хоче активно зайнятися зйомками, коли страйк добіжить кінця.

"За даними видання, крім зйомок, він зацікавлений в організації концертів. До страйку він не займався будь-якими проектами, і, очевидно, у нього нічого немає в розробці, оскільки Голлівуд, як і раніше, закритий, але саме цим він і займається", — розповіли джерела журналістам.

Асгарі також має намір більше часу приділити своїй сім'ї, особливо після ДТП, в яку потрапила його мати. Кілька тижнів тому жінку виписали з лікарні, і допомога рідних їй тепер зайвою не буде.

Тим часом обговорення сімейного життя Спірс і Асгарі не вщухають. За словами знайомих із парою людей, "Брітні хотіла казку, але не отримала її". Співачка відчувала, що любов її чоловіка не була щирою. Тепер вона розчарована, оскільки не бачила від чоловіка достатньо уваги.

"Він не був тим, хто завжди поруч. Досить запитати: "Де він був, коли Брітні знімала всі свої відео в Instagram?" Він просто зникав на кілька місяців, щоб піти на зйомки, і вона залишалася зовсім одна. Були часи, коли він просто вставав і йшов", — кажуть друзі співачки.

Раніше Фокус писав про те, що Брітні платить по 10 тисяч доларів щомісяця за оренду розкішної квартири для Сема, який, за словами колишніх клієнтів тренерки, відверто насміхався над нею в бесідах з друзями.