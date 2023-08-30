Ілон Маск відкриє закусочну з кінотеатром і зарядною станцією в ретро-стилі

Компанія Tesla отримала дозвіл на відкриття цілодобового ресторану DINER у Голлівуді з кінотеатром і зарядною станцією.

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Ілон Маск вирішив зайнятися ресторанним бізнесом. Його компанія Tesla отримала дозвіл на будівництво в Голлівуді цілодобової закусочної, або дайнера, в класичному стилі 1950-х. Про це пише Daily Mail.

Новий ресторан, який поки що існує тільки в проєкті, вже назвали "Маск Дональдс" за аналогією з відомою франшизою. Автокінотеатри з офіціантами на роликових ковзанах і рядами полірованих кабріолетів колись були в моді в Америці 1950-х і 60-х років. Вони поступово позакривалися близько 50 років тому, коли поява відеокасет призвела до моди дивитися фільми, не виходячи з дому. Але тепер, завдяки Ілону Маску, вони цілком можуть побачити міні-відродження.

Це тому, що підприємець-мільярдер отримав дозвіл на відкриття цілодобової закусочної Tesla, що включатиме кінотеатр і зарядну станцію.

Ресторан Ілона Маска Фото: Tesla

Відомо, що в закусочній буде встановлено два 45-футових світлодіодних кіноекрани, де цілодобово і без вихідних транслюватимуть фільми. На майданчику будуть місця для сидіння в приміщенні і на відкритому повітрі, а відвідувачі зможуть розплачуватися криптовалютою Dogecoin.

Компанія показала тільки концепт того, який вигляд це матиме, але це не завадило фанатам створювати свої власні, включно з 3D-рендери, створені архітектором Едом Говардом.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Tesla надала громадськості короткий огляд своїх планів, коли поділилася офіційним рендерингом під час Дня інвестора 2023 року в березні минулого року. Слайд презентації з ретсораном був озаглавлений: "Не забути зробити круту фігню".

Ідея Маска полягає в тому, щоб люди могли подивитися фільм протягом півгодини, поки вони насолоджуються своїм бургером і чекають, поки їхня машина зарядиться на одній із 28 зарядних станцій.

Його ідея дизайну полягала у створенні ретро-футуристичної естетики, заявленої як "Бріолін" зустрічає "Джетсонів".

"Бріолін", нагадаємо, це фільм 1978 року з Джоном Траволтою та Олівією Ньютон-Джон, що показує історію кохання в стилі рок-н-рол 1950-х років, а "Джетсони" — це американський науково-фантастичний мультиплікаційний ситком, у якому відображено багато популярних ідей з фантастики середини XX століття.

Про ідею побудувати навколо зарядних станцій "Тесла" закусочні Маск заявляв ще 2018 року, а минулого року подав заявку на три товарні знаки, пов'язані з можливим приєднанням до ресторанного бізнесу.

Спочатку закусочну хотіли побудувати в прибережному місті Санта-Моніка, але в підсумку вирішили почати з Голлівуду, і побудувати її на історичному шосе 66.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що бою між Ілоном Маском і Марком Цукербергом у Колізеї не буде. Маск стверджує, що саме Цукерберг відмовився.