Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету в пам'ять про королеву Єлизавету

Монету розміром з баскетбольний м'яч прикрашають шість тисяч діамантів.

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Монета вартістю близько 18,5 мільйона фунтів стерлінгів з більш ніж 6000 діамантами представлена в річницю смерті королеви Єлизавети. Лондонський бренд East India Company заявив, що ця данина поваги "воістину унікальна". Про це пише Daily Mail.

Монета розміром з баскетбольний м'яч прикрашена 6000 діамантів. Вона була випущена на честь королеви Єлизавети II в першу річницю її смерті.

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Артефакт, що отримав назву "Монета Корони", був створений Ост-Індською компанією з Мейфера, щоб відзначити "неминущу спадщину" покійної королеви.

Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети

Сама монета важить 1 кг, її прикрашають десять золотих монет меншого розміру і 6426 діамантів. Її вартість оцінюють у 18,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Монета покликана об'єднати низку чеснот, які бренд способу життя асоціював із покійною королевою та її правлінням: мужність, справедливість, правда, перемога, доброчинність і сталість.

Творці монети черпали натхнення в деталізованому куполі собору Святого Павла.

Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети Фото: East India Company

У соціальних мережах компанія повідомила: "Представляємо The Crown Coin, данину пам'яті Королеві. Це дійсно унікальна монета, визнана однією з найдорожчих монет, коли-небудь випущених".

Ост-Індська компанія була зразком британського імперіалізму, створена для експлуатації багатих ресурсів Індії, і зрештою, вона управляла значною частиною економіки країни.

У період свого розквіту Ост-Індська компанія контролювала 50 відсотків світової торгівлі, поставляючи чай і каву на Захід, а спеції — по всьому світу.

Кілька разів компанія розпускалася і знову об'єднувалася, а 13 років тому бізнес перезапустив як бренд розкішного способу життя індійський підприємець Санджив Мехтой.

Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети Фото: East India Company Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети Фото: East India Company

Уже стало відомо, як члени королівської сім'ї вшанують пам'ять королеви Єлизавети в першу річницю.

Повідомляється, що принц Вільям і Кейт Міддлтон передадуть британцям послання на честь спадщини королеви, що і було зроблено через соціальні мережі.

Король Чарльз III не з'являтиметься на публіці, і не буде офіційних сімейних зборів у першу річницю смерті королеви, підтвердив представник королівської сім'ї.

Замість цього, як повідомляється, король Чарльз проведе день "тихо і відокремлено" в Балморалі в Шотландії, де вона померла.

І хоч принц Гаррі зараз перебуває в Лондоні, куди він прибув для участі в заході WellChild — благодійної організації для тяжкохворих дітей, покровителем якої він є, — він не зустрінеться з іншими членами королівської сім'ї. Виступаючи, він сказав кілька теплих слів про свою бабусю.