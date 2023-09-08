Найтриваліша магнітна буря вересня 2023 року: коли закінчиться і чого очікувати

7 вересня розпочалася найтриваліша магнітна буря цього місяця, яка триватиме до 10 вересня, і може нести небезпеку для метеозалежних людей.

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Магнітна буря — це взаємодія сонячного вітру з магнітним полем Землі. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від найтривалішої магнітної бурі вересня?

6 вересня сталася перша потужна магнітна буря цієї осені, амплітудою 5 балів. Одразу після цього, 7 вересня, розпочалася магнітна буря, слабша за інтенсивністю (3-4 бали), яка стане найтривалішою цього місяця — вона триватиме до 10 числа.

Метеозалежні люди в період магнітної бурі можуть відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також є ризик утворення тромбів, може підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень.

Краще в період магнітної бурі відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю, а також уникати стресових ситуацій. Виділіть час для відпочинку, приймайте теплі трав'яні ванни та пийте більше води.

Також Фокус писав про дати всіх магнітних бур у вересні 2023 року