Олена Зеленська у стильному штанному костюмі зустрілася з Тімоті Снайдером (фото)

Перша леді отримала в подарунок кавун зі звільненої Херсонщини.

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Олена Зеленська зустрілася з американським істориком та письменником Тімоті Снайдером. Знімками та деталями зустрічі перша леді ділиться у своєму Instagram.

Напередодні в рамках Ялтинської європейської стратегії (YES) дружина Володимира Зеленського і Тімоті Снайдер провели спільну дискусію на тему "Зцілюємо Україну: Реабілітація та психічне здоров’я".

На публіці перша леді України зʼявилася в стильному синьому штанному костюмі, додавши до образу кілька лаконічних аксесуарів та залишивши своє волосся розпущеним. А на одному з фото дружина президента тримала в руках кавун зі звільненої Херсонщини, який їй подарував Тімоті Снайдер.

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"Завжди рада поспілкуватися з паном Снайдером. Уже вдруге роблю це на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Іншими іноземними гостями @yes_ukraine цьогоріч були: британський історик Ніл Фергюсон, ведучий CNN Фарід Закарія, міжнародний оглядач The New York Times Томас Фрідман, експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, 43-й Президент США Джордж Буш", — розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська та Тімоті Снайдер

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Олена Зеленська та Тімоті Снайдер Фото: Olena Zelenska/Instagram

Тімоті Снайдер — професор Єльського університету, фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії. Він активно підтримує нашу країну. На зустрічі Снайдер зазначив, що тут відбувається битва "за наше і ваше щастя".

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