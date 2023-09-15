Зростальний Місяць 16-28 вересня 2023 року: що не можна робити

Завтра, 16 вересня, почнеться фаза Зростального Місяця, яка триватиме до 28 вересня.

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Зростальний Місяць — це період між Молодиком і Повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.

Зростальний Місяць: як розпізнати

Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

У період Зростального Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:

упевнено і без сумнівів приймати рішення;

проявляти ініціативу і робити перші кроки;

брати на себе більше відповідальності;

приступати до вивчення чогось нового;

прощатися з токсичними людьми.

Зростальний Місяць: що не можна робити