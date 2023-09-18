Олів'є Рустен розповів, що у нього вкрали 50 вбрань із нової колекції Balmain

Колекція Balmain весна/літо 2024 мала бути показана на Тижні моди в Парижі наприкінці цього місяця.

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Креативний директор Balmain Олів'є Рустен повідомив, що сталося пограбування. І його нову колекцію вбрання було вкрадено. Тепер у нього залишилося всього кілька тижнів, щоб встигнути створити нові для Тижня моди в Парижі. Про це пише Grazia Magazine.

За словами креативного директора бренду Олів'є Рустена, понад п'ятдесят предметів з колекції було вкрадено після пограбування автомобіля, що перевозив ці речі. Колекція мала бути показана на Тижні моди в Парижі наприкінці цього місяця.

Повідомлення Олів'є Рустена

В емоційній заяві, опублікованій в Instagram у суботу, Рустен розповів, що їхню вантажівку викрала група людей, коли вони їхали до штаб-квартири Balmain з аеропорту.

"Сьогодні вранці я прокинувся з посмішкою, починаючи примірку мого наступного шоу о 9 ранку, і ось що сталося... 50 речей Balmain вкрадено", — написав Рустен, зазначивши, що водій вантажівки не постраждав і з ним усе гаразд.

Призначивши шоу на 27 вересня, Рустен запевнив, що він і його команда працюватимуть "день і ніч", щоб компенсувати руйнівну втрату.

Рустен зазначив, що крадіжка — це було дуже нешанобливо до всіх, хто причетний до створення колекції. Йдеться про робітників, постачальників, його команду Balmain, які працювали над нею, а тепер змушені починати все заново.

Насамкінець він закликав усіх бути вдячними та залишатися в безпеці. "Я хотів поділитися цим із вами, щоб нагадати вам: не приймайте нічого як щось само собою зрозуміле і, будь ласка, будьте в безпеці. Це світ, у якому ми живемо", — підсумував дизайнер.

Олів'є Рустен зі своїми моделями

Хоча модний одяг може коштувати сотні тисяч доларів, але навіть настільки відомі бренди рідко страждають від настільки зухвалого пограбування. Після цієї новини колеги-дизайнери та інсайдери галузі запропонували бренду свою підтримку в коментарях, перш ніж креативний директор відключив коментарі.

Донателла Версаче написала: "Посилаю вам усю свою любов. Я знаю, що ви й ваша творчість зможете подолати це!" в той час, як Саймон Порте Жакмюс відправив смайлик. Моделі Ельза Госк і Лінда Євангеліста також висловили своє розчарування і співчуття.

Олів'є Рустен очолює бренд з 2011 року, прийнявши кермо влади у Крістофа Декарнена, коли йому було лише 25 років. Відтоді він став фаворитом серед знаменитостей, і йому завжди можна довіряти в тому, що він принесе на подіум мирське відчуття гламуру. У 2020 році сталася трагедія: французький дизайнер дістав серйозні опіки обличчя й тіла після вибуху каміна в його будинку. У той час він зберігав мовчання про інцидент, розкривши ступінь своїх травм тільки після того, як вилікувався.

Олів'є Рустен на показі

Зараз неясно, який вигляд матиме його остання колекція після крадіжки.

Нагадаємо, минулого року Олів'є Рустен зробив колекцію для бренду Жана-Поля Готьє.