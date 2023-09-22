"П'ять років пекла": Оззі Осборн переніс операцію на хребті

Оззі Осборн заявив, що, незалежно від того, чим закінчиться хірургічне втручання, більше він на це не піде.

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Британський рок-музикант і співак Оззі Осборн заявив, що він востаннє лягав під ніж хірурга, щоб виправити ушкодження хребта, яке він отримав під час падіння 2019 року, повідомляє ВВС.

"Я не можу повірити, що дійшов до кінця. Це були п'ять років абсолютного пекла для мене і моєї сім'ї", — розповів Осборн.

Падіння зірки посилило травму, якої він зазнав унаслідок аварії на квадроциклі 2003 року, що вплинуло на його здатність ходити.

Однак він заявив, що відмовиться від будь-яких подальших хірургічних втручань.

"Це буде остання операція, тому що я більше не можу їх робити. Незалежно від того, чим це закінчиться, післязавтра і все. Я більше не буду робити. Я не можу", — сказав він у випуску подкасту The Osbournes Podcast, записаному минулої суботи, 16 вересня, за день до процедури.

Хоча його здоров'я "дещо покращилося", він все ще відчуває проблеми з рухливістю.

"У мене таке відчуття, ніби до ніг прив'язали цеглу. Сьогодні я піднявся нагору і спустився вниз, уперше за довгий час, і в мене таке відчуття, ніби на ногах стоять водолазні черевики. Я думаю, справа в нервах. Нерви, коли я пошкодив хребет, усі пошкоджені", — сказав він.

Зірка Black Sabbath сказав, що хотів вийти з дому, щоб "прогулятися кварталом", але непокоївся про те, що фотографи "підстерігають мене всюди, щоб влаштувати засідку".

"Коли мене фотографують, у мене напіввідкритий рот або я зігнувся, і це типу: "Оззі на останньому подиху. Але я далеко не на останньому подиху", — сказав він.

У лютому цього року 74-річний музикант оголосив про завершення гастролей, хоча через місяць він заявив, що сподівається повернутися на сцену в якийсь момент у майбутньому.

Він мав з'явитися на фестивалі Power Trip у Каліфорнії разом із Metallica, AC/DC і Guns N' Roses. Однак у липні він покинув склад.

В останні роки Осборн страждав від низки проблем зі здоров'ям. У 2003 році йому поставили діагноз хвороба Паркінсона, але він не оголошував про це публічно до 2020 року. "У мене хвороба Паркінсона, і я ніколи про це не думаю", — сказав Оззі.

Лікарі вставили йому в шию металеві пластини після того, як він послизнувся і впав у 2019 році, але вони завдавали йому додаткового дискомфорту, і в кінцевому підсумку їх довелося видалити. Також він переніс Covid.

Раніше Фокус писав, що Оззі Осборн запропонував прийняти у своєму особняку українських біженців. Разом з дружиною Шерон музикант погодився дати притулок у себе двом сім'ям, які рятуються від війни.