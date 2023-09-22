Софі Тернер хоче відібрати дітей у Джо Джонаса і відвезти їх до Великої Британії

Розлучення зірки "Гри престолів" і поп-зірки обіцяє стати найскандальнішим розлученням цього року.

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Актриса Софі Тернер, зірка культового серіалу "Гра престолів", подає до суду на свого колишнього чоловіка Джо Джонаса. Акторка хоче відвезти двох їхніх спільних дітей до Великої Британії і звинувачує свого чоловіка в тому, що він забороняє дітям відвідувати її і ховає паспорти. Про це пише Daily Mail.

27-річна акторка подає до суду на 34-річного Джо Джонаса, після того, як він подав на розлучення на початку цього місяця у Флориді, Маямі.

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У документах, поданих до окружного суду США в Нью-Йорку, Софі клопоче "про повернення дітей до Англії".

"Позивачка Софі Белінда Тернер ("матір") через своїх адвокатів, які підписалися нижче, подає це підтверджене клопотання про повернення дітей до Англії проти відповідача Джозефа Адама Джонаса ("батько")", — ідеться в матеріалах суду.

Пара прожила в шлюбі чотири роки, у них є спільні доньки: трирічна Вілла і однорічна Діджей.

Софі Тернер і Джо Джонас із дітьми

"Приблизно 17 вересня 2023 року сторони зустрілися, щоб обговорити свій поділ", — ідеться в документах.

"Мати підтвердила узгоджений сторонами план повернення дітей додому в Англію цього тижня. Паспорти дітей перебувають у батька. Він відмовляється повернути паспорти і відмовляється відправити дітей додому в Англію разом із матір'ю. Наступного дня адвокат матері в Англії підтвердив адвокату батька у Флориді, що мати має намір повернутися додому в Англію з дітьми, як і планувалося, 20 вересня 2023 року, і зажадав повернути матері паспорти дітей. На підставі явних заяв батька про те, що він не поверне дітей в Англію і не поверне дитячі паспорти матері, 20 вересня 2023 року мати подала заяву про повернення згідно з Гаазькою конвенцією до Центрального органу Англії та Уельсу і домагається повернення дітей до Англії", — наголошується в документах.

Тернер також стверджує, що у колишньої пари були плани, щоб вона і діти приєдналися до Джонаса і його сім'ї в турне його гурту США, перш ніж повернутися до Великої Британії, де її сім'я житиме в орендованій нерухомості.

Вона заявила, що вони переїдуть у новий будинок у Великій Британії, коли його буде завершено в грудні цього року.

Також у документах, поданих до суду, є нові подробиці розлучення. Софі Тернер стверджує, що вона посварилася з чоловіком 15 серпня 2023 року. А вже 1 вересня Джо Джонас подав на розлучення.

Про це Софі дізналася через чотири дні зі ЗМІ. Тепер Джо Джонас подав позови у Флориді, США, а Софі Тернер звернулася до судів у Великій Британії.

Софі Тернер і Джо Джонас Фото: Getty Images

Різні інсайдери після розлучення повідомляли, що причин для розставання було кілька: Софі Тернер надто любила вечірки, шкодувала про втрачену молодість, а Джо Джонас "надто втомився", коли слідкував за малечею, доки їхня матір була на зйомках у Великій Британії.

До того ж інсайдери стверджували, що Джо хотів завести ще й третю дитину, але Софі була категорично проти.

Софі Тернер не коментувала того, що відбувається, поки в пресі не почали з'являтися матеріали, що явно таврують її, як "тусовщицю", і зображують Джо Джонаса, як "відданого батька".

Тоді з'явилася серія колонок, які захищають акторку і ставлять запитання, чому музиканта хвалять за те, що він піклується про своїх власних дітей.

Раніше цього тижня Тернер потрапила в заголовки газет, коли її помітили в Нью-Йорку з колишньою дівчиною свого колишнього чоловіка, знаменитою суперзіркою, Тейлор Свіфт.

Лауреатка "Греммі" зустрічалася з Джонасом із липня 2008 року до їхнього розставання лише кілька місяців потому, у жовтні. Тернер пов'язала себе узами шлюбу з Джонасом 2019 року.

Нагадаємо, друзі актриси розповіли, що в шлюбі Софі Тернер почувалася "як у пастці". Тож, не дивлячись на фото нібито щасливої пари, по-справжньому щасливою вона не була.