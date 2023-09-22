Померла радянська актриса Ніна Бєляєва

Актриса з фільму "Казка про царя Салтана" Ніна Бєляєва померла на 93 році життя.

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Відома радянська акторка кіно і театру Ніна Бєляєва, яка запам'яталася глядачеві роллю Кухарки в екранізації "Казки про царя Салтана", пішла з життя у четвер, 21 вересня, у віці 92 років, повідомляють росЗМІ.

Актриса померла від серцевої недостатності в Москві у себе в квартирі на Ракетному бульварі. Її тіло виявив брат Анатолій, якій проживає разом із нею. Подробиці про прощання і похорон не наводяться.

Бєляєва народилася 1931 року в Ульяновську. У 1957 — 1966 роках працювала в Московському академічному театрі Сатири. Після театру перейшла на службу у відділення читців Московської державної академічної філармонії.

Актриса знімалася у фільмах "Комуніст", "Яблуко розбрату", "Йшли солдати...", "Світло далекої зірки", "Чорнобура лисиця". Але особливо запам'яталася вона глядачеві за фільмом "Казка про царя Салтана", де вона зіграла роль Кухарки.

Нагадаємо, 26 серпня повідомлялося, що помер режисер Гліб Панфілов, який зняв фільм "Васса".

Раніше, у 81 рік померла російська актриса Ірина Мірошниченко, зірка фільмів "Андрій Рубльов" і "Зимова вишня".