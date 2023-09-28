Повний місяць в Овні 29 вересня 2023 року: що не можна робити

Повний місяць в Овні відбудеться вже завтра, 29 вересня 2023 року, о 12:58 за київським часом.

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Повний місяць в Овні може стати періодом змін і нових починань для багатьох людей. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повня 29 вересня, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що обіцяє нам повний місяць в Овні?

Повний місяць в Овні може принести зміни у ваше життя, але для цього потрібно не лінуватися, виходити із зони комфорту і діяти. Овен не любить поспіху і метушні, будьте розважливі і впевнені в собі. Також цей повний місяць може перевіряти на міцність ваші стосунки, дуже знадобиться вміння йти на компроміс і проявляти терпимість.

Що можна робити в повний місяць:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;

миритися;

медитувати;

доглядати за тілом, почати схуднення;

займатися благодійністю.

Чого не можна робити на повний місяць: