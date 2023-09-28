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Стиль життя

Повний місяць в Овні 29 вересня 2023 року: що не можна робити

Фото: Getty

Повний місяць в Овні відбудеться вже завтра, 29 вересня 2023 року, о 12:58 за київським часом.

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Повний місяць в Овні може стати періодом змін і нових починань для багатьох людей. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повня 29 вересня, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що обіцяє нам повний місяць в Овні?

Повний місяць в Овні може принести зміни у ваше життя, але для цього потрібно не лінуватися, виходити із зони комфорту і діяти. Овен не любить поспіху і метушні, будьте розважливі і впевнені в собі. Також цей повний місяць може перевіряти на міцність ваші стосунки, дуже знадобиться вміння йти на компроміс і проявляти терпимість.

Що можна робити в повний місяць:

  • робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;
  • миритися;
  • медитувати;
  • доглядати за тілом, почати схуднення;
  • займатися благодійністю.

Чого не можна робити на повний місяць:

  • конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;
  • починати нові справи, проєкти, планувати майбутнє;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • брати гроші в борг, оформляти кредити;
  • купувати нерухомість, автомобілі;
  • піддаватися смутку й негативним думкам;
  • вживати алкоголь, важку їжу.