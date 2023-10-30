"Цілувалися в полі з довгою травою": Гвінет Пелтроу згадала свій роман з Меттью Перрі

Роман між Гвінет Пелтроу з Метью Перрі був ще задовго до всесвітньої популярності.

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Гвінет Пелтроу, зірка "Залізної людини" згадала про її колишній роман з Меттью Перрі, який мав бути таємним до цієї неділі. У дописі на своїй сторінці в Instagram, Пелтроу поділилася невідомими деталями їх "чарівного літа" у 1993 році, коли вони обидва ще не були знаменитостями. Зірка згадала про вечори, проведені в шафі на вечірці, де вони обоє "відчували себе невідомими".

Зазначимо, що тіло голлівудського актора Меттью Перрі знайшли в джакузі у його будинку. Раніше сам Перрі зізнавався, що мав проблеми зі вживанням наркотиків.

"Я познайомилася з Меттью Перрі в 1993 році на театральному фестивалі у Вільямстауні, штат Массачусетс. Ми провели там більшу частину літа, граючи п'єси. Він був такий кумедний, такий милий і з ним було дуже весело. Ми їздили купатися в струмках, пили пиво в барі місцевого коледжу, цілувалися в полі з довгою травою. Це було чарівне літо. Він зняв пілот "Друзів", але він ще не вийшов в ефір. Він нервував, сподіваючись, що його великий прорив не за горами. Так і сталося. Ми залишалися друзями деякий час, поки не розійшлися, але я завжди був радий бачити його, коли ми бачилися. Сьогодні мені дуже сумно, як і багатьом з нас. Я сподіваюся, що Метью нарешті знайшов спокій. Справді сподіваюся, — поділилась з фоловерами Гвінет Пелтроу.

Цей зворушливий допис став приводом для інших знаменитостей висловити свої спогади про Перрі. Адель, Сельма Блер, Алісса Мілано та багато інших висловили своє сумування за актором серіалу "Друзі".

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Ніколи не міг забути її: кого все життя кохав Меттью Перрі

Метью Перрі, який зіграв незабутнього Чендлера Бінга, раніше описав свої спогади про те літо у своїх мемуарах "Друзі, коханці і велика жахлива річ", де розповів про пригоди з молодою Гвінет в шафі, коли вони обоє були ще "досить невідомими".

Після цих зворушливих спогадів від Гвінет, прихильники акторів нагадали собі про їхні унікальні початки та вигадливі пригоди, які згодом стали складовою їхньої життєвої історії.

Нагадаємо, що Кевін Бреннан з "Суботнього вечора в прямому ефірі" насміхався зі смерті Меттью Перрі в соцмережах.