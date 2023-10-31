Катерина Осадча планує відкрити іменний благодійний фонд

Телеведуча знялася в новій фотосесії для українського видання Vogue і дала ексклюзивне інтерв'ю.

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Катерина Осадча, відома українська телеведуча, в інтерв'ю виданню Vogue. оголосила про заплановане відкриття іменного благодійного фонду, який у листопаді об'єднає всі її благодійні ініціативи.

"Ще рік тому я поставила собі за мету не відкривати фонд, але потім зрозуміла, що для розвитку проєктів і залучення допомоги від міжнародних партнерів потрібно створити повноцінну структуру", — розповіла вона.

Наразі фонд Катерини Осадчої зосереджений на допомозі в пошуку людей, які перебувають у цивільному полоні, а також на допомозі дітям, які опинилися без родинної опіки. Її зусилля спрямовані на розширення цих діяльностей і залучення широкої громадськості для підтримки гуманітарних зусиль фонду. Передбачається, що іменний фонд телеведучої стане важливим інструментом у боротьбі за права і добробут людей, які опинилися в уразливих життєвих ситуаціях.

На фотографіях, зроблених київським фотографом Ендрю Греєм, Катерина представлена в різних елегантних образах, включно з білим вовняним жакетом від українського бренду SIX, чорним штанним костюмом від шведської марки Filippa K і оверсайз-піджаком від відомого українського модного дому Litkovska.

У вересні Катерині Осадчій виповнилося 40 років. За словами самої телеведучої, вона провела 18 років у чорному прямокутнику телевізора, з чим багато глядачів українських екранів уже встигли звикнути. Популярність почалася з її участі в розважальній програмі "Світське життя", яка стала своєрідним відображенням епохи великих змін в Україні.

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"Програма еволюціонувала: ми стартували з Помаранчевої революції, пережили кризу 2008 року, Майдан у 2014-му, ковід. Потім сталася повномасштабна війна", — згадує вона.

""Я плачу, бо ви плачете", — каже Катерина Осадча і витирає ледве помітні сльози. Ми бачимося в Амстердамі в середині серпня — з ініціативи київської рітейлерки та меценатки Христини Храновської в атріумі міської ради відкрилася пересувна експозиція War Diaries: щоденників українських дітей і підлітків, які пережили російську окупацію. У два голоси і двома мовами Катя разом із головним диригентом нідерландського симфонічного оркестру Лоренцо Віотті зачитують записи дітей: про раптову втрату звичного життя, розлуку з батьком — і про банальне зло. Для розчулених європейців ці історії — шокуюча рима на щоденники Анни Франк (її будинок-музей розташований неподалік). Для українців, які зібралися тут сьогодні, читання перетворилося на колективну жалобу. Кожен — наодинці зі своєю травмою, але всі разом відчувають спільний біль," — пишуть у виданні Vogue.

Нагадаємо, що Катя Осадча зізналася, де житиме її 20-річний син після навчання в США.