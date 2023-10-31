Кім Кардаш'ян та її донька Норт одягнули на Геловін костюми подруг із серіалу

Образи Кардаш'ян та її доньки стали активно обговорювати в мережі.

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43-річна Кім Кардаш'ян та її 10-річна донька Норт Вест обрали оригінальні образи на Геловін, вбравшись у костюми найкращих подруг, Шер і Діон, персонажів культового серіалу "Дурнуваті". Про це пише видання People.

На знімках, якими зірка реаліті-шоу поділилася в соцмережі, вона позує зі світлим волоссям. На ній — жовтий костюм у чорну клітинку, що складається з короткого жакета і розкльошеної короткої спідниці, білі панчохи, а за спиною — білий хутряний рюкзак. Її донька — у чорно-білому костюмі в клітинку, чорних панчохах і оригінальному чорно-білому капелюсі з декором. У руках дівчинка тримає чорну сумочку.

На інших знімках мати і дочка приймають різні пози, наслідуючи кіногероїнь, зокрема на парковці біля авто і всередині нього.

"Безглузді", — підписала зірка Кардаш'ян публікацію.

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Минулого року Кім вбралася в костюм Містики з кіновсесвіту Marvel, а 2019 року з'явилася на публіці разом з тоді ще чоловіком Каньє Вестом і дітьми в образах героїв з мультфільму "Флінстоуни".

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян перетворила свій особняк на "найепічніший будинок із привидами".