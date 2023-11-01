Кайлі Дженнер будує діміз 15 спальнями: який вигляд має мега-маєток моделі (dbltj)

Площа будинку становитиме понад 1600 квадратних метрів, а на території маєтку будуть величезний гараж, басейн і спортивний майданчик.

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26-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер затіяла будівництво грандіозного маєтку на земельній ділянці вартістю 15 мільйонів доларів у Hidden Hills, і в мережу вже потрапили кадри майбутнього житла знаменитості, що вже набуває рис, пише Daily Mail.

Новий будинок супермоделі, який був сфотографований у різному ступені готовності, тепер може похвалитися похилим сірим дахом і повним плануванням.

Два гектари землі, яку Кайлі купила 2020 року, наразі являють собою один суцільний будівельний майданчик. Збоку від розкішного маєтку розташована велика будова, схожа на гараж, яку в майбутньому можна буде використовувати для розміщення її великої колекції дорогих спортивних автомобілів і позашляховиків.

За даними Architectural Digest, площа головного будинку становитиме близько 1670 квадратних метрів. У ньому буде 15 спалень, а на території з'явиться гостьовий будиночок.

Крім того, Дженнер планує побудувати приміщення для охорони. Так Кайлі хоче захистити своє майно та убезпечити себе від сталкерів і настирливих фотографів.

На додаток до свого маєтку вона будує басейн і спортивний майданчик для відпочинку і тренувань.

Усі ці об'єкти були перераховані в її затверджених кресленнях,

Новий будинок дасть змогу Кайлі залишатися ближче до сім'ї, оскільки він розташований недалеко від маєтку її матері Кріс Дженнер і зведеної сестри Хлої Кардаш'ян. У Кріс є дім з вісьмома спальнями, який вона купила за 20 мільйонів доларів, а Хлоя побудувала свій будинок на ділянці за 17 мільйонів доларів.

Інші зведені сестри Кайлі, Кім і Кортні Кардаш'ян, також живуть неподалік.

До Кайлі цією ділянкою володіла співачка Майлі Сайрус, яка купила її 2015-го. Вона хотіла побудувати тут ранчо зі стайнею, але ці плани так і не були здійснені, і зірка продала землю.

Міс Дженнер до свого віку має дуже значний портфель нерухомості. Наразі вона живе в будинку вартістю 36 мільйонів доларів у Холмбі-Гіллз, а також у неї є нерухомість у Беверлі-Гіллз, що вона та її колишній партнер Тревіс Скотт планують продати.

У 2015 році, коли Кайлі було всього 17 років, вона купила свій перший будинок площею 450 квадратних метрів у Калабасасі, віддавши за нього 2,7 мільйона доларів, а через два роки продала його за 3,1 мільйона доларів.

У 2017-му вона обзавелася маєтком у Hidden Hills з шістьма спальнями і сімома ванними кімнатами за 6 мільйонів доларів, але 2018 року вона продала його за 6,7 мільйона доларів. Через три місяці дівчина віддала 4,5 мільйона доларів за будинок по сусідству, але потім виставила його на продаж за 5,3 мільйона доларів.

До 26 років Кайлі прикупила чимало елітної та дорогої нерухомості

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер помітили за поцілунками з Тімоті Шаламе.