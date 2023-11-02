Переможниця "Холостяка-10" знялася у відомому українському серіалі

Даша Ульянова знялася в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".

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Даша Ульянова, переможниця десятого сезону популярного шоу, дебютувала на українському телебаченні у 25-й серії "Жіночого лікаря. Нове життя", що вийшла в ефір 30 жовтня на каналі "1+1".

Цей дебют у кіноіндустрії став справжнім святом для Даші. Дівчина виклала відео, на якому щаслива, що знялася в телепроєкті. Емоції від гри та перегляду роботи були просто неймовірними. Шанувальники раділи та активно висловлювали слова підтримки.

"У мене ніби день народження. Усі телефонують, вітають. Хоч це і маленький епізод, але все одно відчуття нереальні: і на майданчику, і під час перегляду своєї роботи. Ваша думка (об'єктивна) для мене дуже цінна. Тому вдячна вам за підтримку та небайдужість", — розповіла Даша.

Також дівчина розкрила, що разом із нею в серіалі знімався її близький друг і одногрупник Іван Жилюк.

"Відчуття змішані, але кайфові. Хто дивився, пишіть свої коментарі Оскільки це дебют, то хейт і критика все приймається.", — написала блогерка у своєму дописі.

Нагадаємо, що актриса "Спіймати Кайдаша" висловилася про показ серіалу в РФ.