Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер як пара відвідали престижну премію

Кайлі і Тімоті перестали приховувати свої стосунки і влаштували публічне побачення на церемонії 2023 WSJ Magazine Innovator Awards.

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Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе разом прийшли на церемонію нагородження престижної премії WSJ Magazine Innovator Awards 2023. Пара, всупереч очікуванням, не позувала на червоній доріжці, але зате в залі вони поводилися, як пара, і з задоволенням позували фотографам. Про це пише Elle.

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Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе сиділи поруч, шепотілися, жартували і сміялися.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер була удостоєна нагороди журналу Brand Award. Приз вона вийшла отримувати в стильному темно-коричневому топі та спідниці Ferragamo.

Кайлі Дженнер на церемонії Фото: Instagram kyliejenner Кайлі Дженнер на церемонії Фото: Instagram kyliejenner

Шаламе був ведучим церемонії і вручав кінопремію почесному гостю заходу — легендарному Мартіну Скорсезе, який отримав нагороду за внесок у кіно.

Серед гостей вечора також були Марта Стюарт, Лінда Євангеліста, дизайнер Марк Джейкобс з чоловіком і друг Кайлі, дизайнер Гайдер Аккерман.

Шаламе і Дженнер оприлюднили свої стосунки на початку вересня. Уперше чутки про те, що вони зустрічаються, з'явилися ще у квітні.

Тімоті Шаламе і Гайдер Аккерман

Раніше Дженнер запустила свій новий модний бренд Khy.

А цього тижня підприємниця розповіла журналістам про свій стиль, що розвивається.

"Я завжди змінюю свій образ. Мені подобається створювати щось нове. Коли я поїхала в Париж, я приміряла багато гарних суконь, таких як Bottega і Schiaparelli, і люди думали, що я змінюю свій стиль. Але я думаю, що мої справжні шанувальники знали, що це не так. Це те, що я вклала в Khy. Усі колекції будуть абсолютно різними", — розповіла Кайлі, зазначивши, що їй не терпиться знову поїхати в Париж.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер "випадково" показала, яке фото прикрашає її смартфон. Це було селфі з Тімоті Шаламе. На знімку пара цілується.