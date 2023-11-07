Подружжя Бекхемів таємно відремонтувало свій фермерський будинок у Чіпінг-Нортоні

Будівля внесена до списку пам'яток архітектури II ступеня.

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Фермерський будинок, який внесений до списку історичних пам'яток, подвоївся в ціні відтоді, як колишній гравець збірної Англії почав ремонт. Це місце, де Девід, здається, найбільш задоволений. Про це повідомляє видання Hello!

"Я хотів місце, куди ми могли б втекти", — поділився він у своєму титульному документальному серіалі на Netflix.

Діти Девіда й Вікторії — 24-річний Бруклін, 21-річний Ромео, 18-річний Круз і 12-річна Гарпер — із задоволенням проводять вихідні в розкішному маєтку з відкритим басейном, футбольним полем, фруктовим садом, будиночком на дереві вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів для своїх дітей і сафарі-наметом вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів для розваг, відколи сім'я купила його.

Оригінальна прозора будівля була побудована на брукованій стіні, який дозволяє припустити, що Девід і Вікторія можуть використовувати простір як для розваг, так і для садівництва.

Не секрет, що колишній професійний футболіст Девід після завершення кар'єри в спорті почав більше часу проводити на природі. Під час карантину батько чотирьох дітей захопився бджільництвом і з того часу не полишає цього хобі. Його захоплення цим заняттям настільки серйозне, що він вже випустив власний мед під назвою "DBee'z Sticky Stuff".

Девід Бекхем і його вулики

Нагадаємо, що Девід Бекхем показав образ, у якому працює на фермі.