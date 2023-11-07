Американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд розповіла про своє особисте життя у мемуарах

Барбра Стрейзанд поділилась подробицями свого легендарного життя в мемуарах на дев'ятсот дев'яносто дві сторінки.

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Зірка, яка відома своєю багатогранною кар'єрою в галузі музики та кіно, відверто розповіла про свої романи з іншими знаменитостями, включаючи Марлона Брандо та колишнього прем'єр-міністра Канади П'єра Трюдо. Про це пише видання People.

Обкладинка мемуарів Барбри Стрейзанд

В мемуарах також розкривається детальна історія її 25-річного кохання з актором Джеймсом Броліном, яке пережило випробування часом. Завдяки своїй характерній відвертості та чесності, Стрейзанд відкриває шанувальникам нові відомості про своє життя, яке було сповнене успіху, слави та особистих труднощів.

Барбра Стрейзанд та Джеймс Бролін Фото: GettyImages

"Кілька людей вже казали мені, що мені варто зробити пластику носа і вставити коронки на зуби. Я подумала: "Хіба мого таланту недостатньо? Пластика носа — це боляче і дорого. До того ж як я могла довіритися комусь, хто зробить саме те, що я хочу і не більше? Мені подобалася горбинка на моєму носі, але чи не варто мені розглянути можливість невеликої корекції. Просто злегка випрямити його, просто випрямити його внизу і трохи прибрати кінчик? Іноді мені здавалося, що про мій ніс пишуть більше, ніж про мене. Цей ніс — святиня. Обличчя, яке він розділяє, довге і сумне", — написала Барбара в мемуарах.

Стрейзанд глибоко занурюється у своє минуле, детально описуючи все — від дитинства в Брукліні, яке вона провела, прагнучи догодити матері, до її великого бродвейського прориву та відзначених нагородами ролей у таких фільмах, як "Смішна дівчина", "Народження зірки" та "Якими ми були".

Нагадаємо, що Марлон Брандо зробив непристойну пропозицію Барбрі Стрейзанд, але вони залишилися друзями.