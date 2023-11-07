Меган Фокс розповіла про викидень на 10-му тижні вагітності

Про це акторка повідомила у своєму збірнику поезії "Pretty Boys Are Poisonous".

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37-річна акторка серіалу "Тіло Дженніфер" описує викидень у двох віршах, які увійшли до збірки "Pretty Boys Are Poisonous", що вже вийшла друком. Меган Фокс пише про УЗД дівчинки на терміні 10 тижнів і один день. Про це повідомляє видання People.

"Я хочу тримати тебе за руку, чути твій сміх, але зараз я мушу сказати: "Прощавай". Я заплачу будь-яку ціну. Скажи мені, будь ласка, який викуп за її душу?" — пише Фокс у вірші.

Збірник поезії "Pretty Boys Are Poisonous" Меган Фокс

У травні 2022 року наречений Меган Фокс, музикант Келлі, у якого справжнє ім'я, Колсон Бейкер, виступив на церемонії Billboard Music Awards і виконав пісню "Twin Flame", яку присвятив ненародженій дитині.

Пара познайомилася в березні 2020 року під час зйомок кримінального трилера за місяць після розлучення акторки з батьком її синів Остіном Браяном Гріном. Знаменитості почали проводити час разом, беручи участь у довгих телефонних чатах, які, за словами музиканта, здавалися п’ятьма хвилинами. Зіркова пара заручилася на початку 2022 року. Попри багато чуток про розрив, вони все ще демонструють підтримку одне одного на публіці.

У своїй книзі Меган наголошує на важливих питаннях насильства та токсичних стосунків. У своїй попередній заяві вона сказала, що написання збірки було її "спробою вирізати хворобу, яка вкоренилася в мені через моє мовчання".

Нагадаємо, що Меган Фокс підтримала нареченого на його концерті.