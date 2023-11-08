Г'ю Джекман готовий заплатити 100 мільйонів доларів за мовчання колишньої дружини

Актор готовий заплатити за нерозголошення подружніх секретів у публічному просторі.

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54-річний Г'ю Джекман і його 67-річна колишня дружина, Деборра-Лі Фернесс, у центрі уваги медіа після оголошення про їхнє розлучення після 27 років шлюбу. Нещодавно зірка "Людина-Х: Початок. Росомаха" виявив бажання про те, щоб їхнє розлучення супроводжувалося договором про нерозголошення, який захищатиме його біографічні таємниці. Про це повідомляє видання Yahoo Entertainment.

Пост Г'ю Джекмана

Джекман пропонує Фернесс договір про нерозголошення (NDA). Він сподівається, що таким чином зможе захистити своє приватне життя. Актор також готовий віддати їй значну частину своїх статків у 100 мільйонів доларів, якщо вона погодиться на умови угоди.

Угода має забезпечити збереження інформації про актора в публічному просторі. Джекман заявив, що його мета полягає в збереженні контролю над своїми особистими даними, які він оберігав від громадськості.

Г'ю Джекман після розлучення

Колишнє подружжя підтвердило, що їхні діти залишаються для них найвищим пріоритетом.

Після довгих розмов і спроб зберегти свої стосунки, Джекман і Фернесс ухвалили рішення про офіційне розставання, вважаючи це "найкращим варіантом" для обох. Це остаточне рішення ухвалили після багатьох спроб розв'язати конфлікти, які підірвали їхнє подружнє життя, включно з впливом пандемії COVID-19 на їхні стосунки.

Зазначимо, що актори, які приїхали до США з Австралії та зробили кар'єру в американській кіноіндустрії, познайомилися 1995 року на зйомках австралійського серіалу "Кореллі". Тоді Г'ю грав ув'язненого, а Деборра — психіатра, яка ставить експерименти над ув'язненими. Незважаючи на 13-річну різницю у віці, випускник Академії мистецтв і досвідчена акторка закохалися одне в одного з першого погляду, а менш ніж за рік, одружилися. Весілля закохані зіграли 11 квітня 1996 року.

Подружжя дуже хотіло завести дітей, але природним шляхом їм це не вдалося. Тому вони зважилися на усиновлення. Так у 2000-му році в їхній сім'ї з'явився син Оскар, а в 2005 році вони всиновили дівчинку Аву.

У квітні 2023 року на 27-му річницю весілля Джекман опублікував зворушливий пост у мережі для Деборри.

"Я так тебе люблю. Разом ми створили прекрасну сім'ю. І життя. Твій сміх, твій дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість і відданість — неймовірний подарунок для мене", — писав він тоді.

Однак у вересні 2023 року подружжя повідомило про розлучення.

Нагадаємо, що Г'ю Джекмана помітили на побаченні із загадковою незнайомкою.