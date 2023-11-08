В родині Лесі Нікітюк сталося горе

Леся Нікітюк не змогла стримати емоції, розповідаючи про цю втрату.

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Телеведуча Леся Микитюк поділилася спогадами про свою бабусю Марію і висловила подяку всім, хто підтримує її в цей важкий час. Про це вона повідомила в Instagram.

- "Доїжджаю до дому, плачу, згадую. Уже не залишилося в мене ні бабусь, ні дідусів. Але, як кажуть старі люди, дай Бог нам прожити до 90 і померти своєю смертю. У наш час — це велика рідкість. У кого бабусі й дідусі живі, дай Боже їм здоров'я, телефонуйте їм, привозьте булочки з маком, моя дуже любила", — із сумом сказала Леся Нікітюк.

Скріншот lesia_nikituk

Телеведуча показала село, в якому жила бабуся та її місце на кладовищі. На похорон з'їхалися всі родичі, діти та онуки покійної Марії. Леся залишилися ночувати в будинку разом із дідусем і згадувала приємні моменти, які прожила з рідною людиною.

- "Заїхав у село, одразу згадуєш, як за руку з подругою стрибали з дамби в ставок. Бабуся не дозволяла, а ми не слухалися. Для мене це ціла епоха, яка закінчилася, тому що в цей будинок уже не будуть усі з'їжджатися на Різдво. Уже не буде цього сміху біля натопленої бабусею теплої печі і не буде її паски.", — поділилася ведуча.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у свій день народження розповіла, про що мріє найбільше.