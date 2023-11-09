"Найгірший фільм кіностудії Marvel". Чи варто дивитися блокбастер "Марвели"

На екрани вийшов новий супергеройський блокбастер кіностудії "Marvel".

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8 листопада в українському прокаті стартував показ нової супергеройської стрічки режисера Ніа Дакости "Марвели" — сиквела картини з Брі Ларсен — "Капітан Марвел" 2019 року. Світові ЗМІ вже охрестили фільм "мінімумом кіностудії Marvel" і "веселою вечіркою з нагоди кінця". І ми швидше згодні з ним, ніж ні. Фокус побував на допрем'єрному показі фільму і ділиться враженнями.

Трейлер фільму "Марвели" 2023 року

"Марвели" — фільм-сум'яття

Якщо коротко говорити про сюжет, Керол Денверс, вона ж Капітан Марвел (Брі Ларсон), об'єднується з Камалою Хан, вона ж Міс Марвел (Іман Веллані), і колишньою племінницею Керол, астронавтом капітаном Монікою Рембо (Тейона Перріс), щоб врятувати всесвіт.

Насамперед слід зазначити, що в сюжеті сиквела "Капітан Марвел", точніше в його, воістину, диявольських хитросплетіннях, здатний розібратися тільки найвідданіший, найнаполегливіший і найпослідовніший шанувальник кіновсесвіту Marvel. Для всіх інших глядачів картина видається своєрідним "венегретом" із ковзань, перетворень, яскравих спалахів, польотів і переміщень з одного всесвіту в інший через дірки в часовому континіумі. Не питайте, ми теж зрозуміли досить небагато!

З упізнаваних персонажів нам зустрівся агент Нік Ф'юрі (Семюель Л. Джексон) і рудий кіт, який зовсім не кіт — Гуся. Загалом їхня рідкісна присутність у кадрі давала глядачеві якорі для ситуативного розуміння того, що відбувається на екрані, і можливість не почати переміщатися через дірки в часовому континіумі разом із головними героїнями. Ще наповнювала атмосферу гумором, що, зважаючи на стан прострації пересічного глядача, було дуже доречно.

Загалом сюжет нагадує тематичну вечірку з великим бюджетом, ефектними костюмами і спецефектами, у сценарії якої є відправні точки і вектор, але немає конкретного сценарію, бо всі розслаблені, відпочивають і випивають.

До речі, в таку концепцію сюжету чудово вписується епізод із танцюючим, яскраво вдягненим народом одного із всесвітів, яким спів замінює мову. У цей момент створюється враження, що на даному етапі вечірки вже всім не нудно, втім, глядачам — теж.

Окремо варто відзначити декорації картини. Іноді здається, що чергова планета у всесвіті — це один квартал невеличкого міста, де одночасно перебувають усі мешканці. Словом, масштабу простору не відчувається: все виглядає надто примітивно. і нагадує декорації з першої "Планети мавп"

Позитивні аспекти фільму "Марвели"

Так-так, позитивні моменти в картині Ніа Дакости все ж присутні. По-перше, шанувальникам яскравих спецефектів буде, на що подивитися, особливо у форматі 3-D. Події на екрані виглядають красиво, несподівано, динамічно, словом, спецефекти зі своїм завданням впоралися на ура, на відміну від декорацій, логіки оповіді та смислового навантаження.

Акторський склад дуже непоганий. Іман Веллані (Камала Хан), головна героїня серіалу "Міс Марвел" Disney+, і Тейнона Перріс (Моніка Рембо) з "ВандаВіжен" ефектно довершили й урізноманітнили зазвичай дерев'яну в кадрі Брі Ларсон.

Чи варто дивитися фільм "Марвели"?

Так, якщо:

Так, якщо ви — переконаний шанувальник кіновсесвіту Marvel no metter what.

Якщо ви скучили за супергеройськими блокбастерами.

Ні, якщо:

У вас є запрошення на келих вина цього суботнього вечора. Там ви знайдете більше.

Раніше Фокус писав огляд на фільм "Королівство тварин".