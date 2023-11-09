Тимур Мірошниченко та Антоніна Хижняк презентували дитячу книгу в Києві (фоторепортаж)

Українські зірки представили книгу "Хоробрі казки".

Related video

8 листопада у столичній бібліотеці "Readeat" було презентовано книгу-збірку "Хоробрі казки" авторів Ірини Виговської та Вікторії Мурованої.

Проєкт включає 12 терапевтичних історій про спільний досвід українських родин. Ці родини різні, як і всі ми, але кожна має свою історію життя в нових реаліях воєнного часу. Журналіст Фокусу побувала на культурній події.

Зачитати гостям казки прийшли Тимур Мірошниченко, Антоніна Хижняк, ROXOLANA і лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко. Підтримати колег прийшов ведучий Алекандр Педан.

Спочатку проєкт був аудіоподкастом "Суспільного Мовлення", а казки звучали голосами Сергія Притули, Юлії Саніної, Ірми Вітовської та інших. Цієї осені "Хоробрі казки" Суспільного вийшли друком у видавництві "АССА".

Автори Ірина Виговська та Вікторія Мурована

Ведучий Тимур Мірошниченко

Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA

Ведучий Олександр Педан

Співачка ROXOLANA

Тимур Мірошниченко, Олександр Педан

Лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко

Раніше Фокус писав про презентацію Благодійного Фонду Катерини Осадчої.