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Стиль життя

Тимур Мірошниченко та Антоніна Хижняк презентували дитячу книгу в Києві (фоторепортаж)

Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA
Фото: Анастасія Мантач | Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, Антоніна Хижняк

Українські зірки представили книгу "Хоробрі казки".

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8 листопада у столичній бібліотеці "Readeat" було презентовано книгу-збірку "Хоробрі казки" авторів Ірини Виговської та Вікторії Мурованої.

Проєкт включає 12 терапевтичних історій про спільний досвід українських родин. Ці родини різні, як і всі ми, але кожна має свою історію життя в нових реаліях воєнного часу. Журналіст Фокусу побувала на культурній події.

Зачитати гостям казки прийшли Тимур Мірошниченко, Антоніна Хижняк, ROXOLANA і лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко. Підтримати колег прийшов ведучий Алекандр Педан.

Спочатку проєкт був аудіоподкастом "Суспільного Мовлення", а казки звучали голосами Сергія Притули, Юлії Саніної, Ірми Вітовської та інших. Цієї осені "Хоробрі казки" Суспільного вийшли друком у видавництві "АССА".

Ірина Виговська, Віктоорія Мурована Fullscreen
Автори Ірина Виговська та Вікторія Мурована
Тимур Мірошниченко фото 2023 Fullscreen
Ведучий Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA фото 2023 Fullscreen
Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA
Олександр Педан фото 2023 Fullscreen
Ведучий Олександр Педан
ROXOLANA фото Fullscreen
Співачка ROXOLANA
Тимур Мірошниченко, Олександр Педан фото 2023 Fullscreen
Тимур Мірошниченко, Олександр Педан
Тарас Компаніченко фото Fullscreen
Лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко

Раніше Фокус писав про презентацію Благодійного Фонду Катерини Осадчої.