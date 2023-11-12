Наречена і войовниця: Оля Полякова показала яскраві образи на концерті в Києві (фоторепортаж)

Під час моновистави глядачі могли спостерігати еволюцію жінки від юної дівчини до зрілої та сильної особистості, яка уособлює новий образ України.

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11 листопада в залі TEATROOM у ДК "Україна" відбулася моновистава Олі Полякової — "Моє коріння" — вечір українського ДНК. Вітчизняна знаменитість постала перед глядачами у щирих і драматичних образах, сповнених національних українських кодів. Журналіст Фокуса побувала на події.

Подія відбулася в рамках проєкту "Моя Україна" — серії музичних вистав, присвячених історичній та культурній спадщині нашої країни.

Оля Полякова

Глядачі, разом з Олею Поляковою, здійснили чуттєву і зворушливу подорож найулюбленішими національними музичними творами: послухали улюблені народні пісні, зібрані з усіх куточків країни: від Карпатських гір до вільних східних степів.

Глядачі та гості вечора стали свідками та учасниками виконання широко відомих народних пісень ("Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна") в актуалізованій інтерпретації Олі Полякової. Крім того, під час моновистави Оля Полякова відтворила численні українські обряди та звичаї, притаманні нашому народу. Співачці вдалося провести глядачів пісенним шляхом народної культури.

Під час вистави Оля Полякова неодноразово змінювала образи — від просторого білого балахона юної діви до вбрання нареченої, далі — зрілої жінки-войовниці, чий твердий настрій знайшов візуальне відображення в костюмі, підкресленому широким шкіряним поясом, На зміну оптимістичному вбранню прийшло вбрання молодої вдови, чиї білосніжні шати похмурішали від горя, як і сама Україна.

Оля Полякова

Завершила свій півторагодинний концерт Оля яскравим білосніжним аутфітом із золотим декором на подолі та рукавах. На голові співачки красувався густий вінок із квітів, покликаний підкреслити неодмінне відродження країни після численних випробувань.

Раніше Фокус писав про презентацію Фонду Катерини Осадчої.